Cierre de listas: las incógnitas que quedan para resolver

Viernes, 21 de junio de 2019

La disputa Graciela Camaño-Stolbizer en el lavagnismo, la lista de Provincia del oficialismo y la situación en Tigre.





Este sábado a la noche vence el plazo para inscribir las listas de candidatos y si bien muchas candidaturas ya están resueltas, todavía quedan varias situaciones que resolver en los distintos frentes.



Dentro de Consenso Federal -la fuerza que encabezan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey- no confirman quién encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y la tensión entre los que quieren que sea Graciela Camaño y los que exigen que sea Margarita Stolbizer crece al punto de que el polo progresista comenzó a amenazar con ir a una interna si no llegan a un acuerdo. Ese mismo dilema se abre en la Ciudad, donde el GEN está exigiendo encabezar alguna de las categorías y el lavagnismo no le hace lugar.





“Voy a estar donde convenga, no tengo ningún prurito”, planteó Camaño. Este viernes habrá reuniones claves de Roberto Lavagna, con Stolbizer y con el gobernador socialista Miguel Lifschitz, por separado.



Cambiemos -ahora Juntos por el Cambio- también debe terminar de armar la lista de diputados nacionales por la Provincia. Está confirmado que el actual ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, encabezará la boleta y que María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once, tendrá un lugar prominente, pero falta confirmar el resto y definir qué orden ocuparán.







El vice ministro de Interior, Sebastián De Luca, y los diputados Miguel Bazze (UCR), Waldo Wolff y Silvia Lospennato se ubicarán, para renovar su banca, entre los primeros lugares



La lista de diputados nacionales de "Juntos por el Cambio" en Córdoba y Santa Fe también sigue abierta a negociaciones y peleas por los lugares “entrables”.



En Corrientes, tras la flamante incorporación del ex olímpico y senador pichettista Carlos “Camau” Espínola, podría haber interna o un sacrificio del PRO para darle lugar a un peronista.





Mientras, en Neuquén, un sector del PRO pretende que el radical Horacio Pechi Quiroga sea finalmente el candidato a diputado y que Lucila Crexell -otra incorporación de Pichetto- sea la primera candidata en el Senado.



Mientras tanto, la pelea entre el intendente de Tigre, Julio Zamora, y Sergio Massa sigue caliente. El líder del Frente Renovador acordó con el kirchnerismo que Malena Massa será la candidata a intendenta de Tigre, pero Zamora no está dispuesto a bajarse y ahora amenaza, incluso con presentarse, con lista corta, por un partido vecinal.



En Chaco hay otra disputa importante. El mandatario peronista Domingo Peppo quiere renovar y el intendente de Resistencia, Daniel "Coqui" Capitanich pretende volver a competir por la gobernación. Suspendidas las PASO en esa provincia, no pueden competir y si bien tienen tiempo para definir la elección provincial, deben cerrar ahora el acuerdo por las listas de legisladores nacionales, donde irían los "heridos" de la elección ejecutiva provincial.



El miércoles ambos habían llegado a un acuerdo: que Capitanich vaya como primer candidato a senador nacional y Peppo como primer senador suplente para que, en caso que no haya acuerdo por la candidatura a gobernador y Capitanich y Peppo se enfrenten, quede un atajo para que el perdedor de esa pelea tenga asegurada la banca en el Congreso.



Pero si bien Alberto Fernández habría avalado la movida, Cristina Kichner bajó el pulgar y el conflicto sigue abierto.