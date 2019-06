Reducen a la mitad el espacio de los partidos políticos para hacer campaña en radio y televisión

Viernes, 21 de junio de 2019

Lo informó el Gobierno a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Cómo se distribuye el tiempo.





El Gobierno comunicó la reducción a la mitad del tiempo gratuito que disponen los partidos políticos para hacer campaña en radio y televisión. La decisión fue instrumentada a través del decreto 429/19, publicado este viernes en el Boletín Oficial.



Los servicios de comunicación audiovisual y señales que cuenten con una programación igual o mayor a 12 horas deberán destinar ahora el 5 por ciento del tiempo mencionado "para la difusión de mensajes de campaña electoral en servicios de comunicación audiovisual para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones nacionales".



Antes, el tiempo cedido debía ser el doble: 10 por ciento.





En el caso de haber balotaje, la distribución de los tiempos de publicidad serán los mismos que fueran incluidos en los listados definitivos del Enacom para las generales.



Según trascendió, el decreto instrumenta una decisión del Congreso, que meses atrás legisló sobre el tema al aprobar la nueva Ley de Financiamiento.



Además, se detalló cómo se distribuirá el tiempo publicitario entre todas las agrupaciones políticas, divididas a su vez por categoría de cargos electivos:



Elecciones presidenciales

a) Para la campaña de Presidente y Vicepresidente de la Nación el CINCUENTA POR CIENTO (50%).



b) Para la campaña de Senadores Nacionales el VEINTICINCO POR CIENTO (25%).





c) Para la campaña de Diputados Nacionales el VEINTICINCO POR CIENTO (25%).



En aquellos distritos en que no se elija la categoría de Senadores Nacionales, los espacios que le corresponderían se adicionarán en partes iguales a las categorías enunciadas en los incisos a) y c) del presente apartado.