El Gobierno quiere subastar 19 propiedades del ex secretario de Néstor Kirchner Viernes, 21 de junio de 2019 La Agencia de Administración de Bienes del Estado recibió la lista del juez Bonadio, quien estableció que Daniel Muñoz los había comprado para lavar dinero. Se hará un remate online.



La Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE), que dirige Ramón Lanús, recibió un listado de 19 inmuebles que según determinó el juez Claudio Bonadio fueron adquiridos por Daniel Muñoz como resultado de operaciones de blanqueo. Según pudo saber Clarín, el Estado busca avanzar en una subasta online respecto a estos bienes de forma inmediata. En dos semanas, el mismo organismo rematará dos aviones de Lázaro Báez.



La recuperación de bienes provenientes de la corrupción, es un objetivo del Gobierno. La Unidad de Información (UIF) estimó que sólo en materia de lavado de dinero se cautelaron a la fecha bienes por 500.000 millones de pesos, es decir unos 11.000 millones de dólares. De esta suma, se espera el decomiso de una extensa lista de bienes de Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Cristóbal López, Ricardo Echegaray, entre otros.





Ahora, Bonadio decomisó propiedades adquiridas por el ex secretario privado de Néstor Kirchner. La resolución, a la que accedió Clarín, se refiere a "decomisar de forma definitiva" un listado en principio, de 19 propiedades de 30 que fueron detectadas como resultados de maniobras de blanqueo.



La Justicia determinó que -a través del conjunto de firmas- Muñoz y un grupo de testaferros suyos buscaron “ocultar el origen ilícito del dinero” y para ello “habrían comprado un total de 16 inmuebles a nombre de dichas empresas”. Catorce de las propiedades se encuentran en Miami y las dos restantes en Nueva York. Según la justicia, en total se movilizaron 70 millones de dólares.



El magistrado acusó a 13 personas en esta primera etapa de la causa, entre las que se incluye a Carolina Pochetti (viuda de Muñoz), Juan Manuel Campillo (ex ministro de Economía de Santa Cruz), Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), entre los más conocidos.



Para Bonadio este delito es parte de la asociación ilícita cuya jefa fue Cristina Kirchner. Allí enmarcó estas operaciones de lavado ​en el "sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando suposición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".



El juez sostuvo que parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita y que, según la causa de los cuadernos de las coimas fueron recibidos por Muñoz, se puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito.





Por tal motivo, se avanzó con el decomiso de bienes ubicados en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y en la Patagonia, entre Neuquén y Santa Cruz.



El listado incluye bienes de la empresa Madaco SA, utilizada para la compra venta de inmuebles y vinculada a Muñoz y el arrepentido contador Víctor Manzanares. También propiedades de Pochetti, otras a nombre aún del ex secretario de Néstor Kirchner.



"Dada la naturaleza de los ilícitos ventilados por los cuales los imputados ya fueron procesados y ante el reconocimiento expreso de la procedencia y el uso ilícito de los bienes en cuestión, con el fin de restablecer el orden socio-económico lesionado a través de las actividades criminales pesquisadas, corresponde proceder al decomiso de los inmuebles", argumenta Bonadio en su resolución.





Por tal motivo, se colocaron a disposición de la ABBE, el organismo que maneja las propiedades del Estado. Consultado por Clarín, su titular Lanús explicó que se busca avanzar en una subasta online de los inmuebles.



"Vamos a reunirnos con el Juez Bonadío para ver como procedemos", anticipó. "Son muchos los bienes pasibles de decomiso. En algunos casos decidimos nosotros qué hacer con los bienes, y en otros el juez. Los países modernos proponen la subasta inmediata de los bienes. Nosotros queremos ir en la misma dirección", señaló a Clarín.



Sobre la extinción de dominio, el funcionario indicó que se debe "entender que el DNU de extinción de dominio que firmó el presidente Macri implica un giro histórico: nos habíamos acostumbrado a delincuentes intocables y ricos. Vamos a dejar de ver corruptos y narcos millonarios para empezar a ver corruptos y narcos empobrecidos".





En esa línea, Lanús anunció que en dos semanas se rematarán dos aeronaves de Lázaro Báez que había tenido bajo guarda judicial el ministerio de Seguridad de la Nación.



Esta semana también se determinó en el marco de la quiebra de Austral Construcciones -la constructora insignia de Báez- el remate de 24 departamentos que tienen un precio base de 73.000 dólares.