Horóscopo para hoy 18 de junio del 2019 Martes, 18 de junio de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Deberás iniciar cambios inmediatamente en casi todos los aspectos de tu vida. Cosas importantes están en la cuerda floja.



Amor: La envidia y los malos deseos están invadiendo tu pareja, aleja a los terceros que se entrometen en tu vida privada.



Riqueza: Empiezas a ver cómo el esfuerzo de noches sin dormir empieza a dar frutos. Esto te dará motivación para seguir adelante.



Bienestar: No fijes tus expectativas en alcanzar sólo éxito material. Lo más importante en la vida son los afectos y experiencias con nuestros seres queridos.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Día excelente para reuniones creadoras de ideas y proyectos. Buscarás la compañía de amigos de tu entorno laboral.



Amor: Día de discusiones y desencuentros emocionales. Estarás con tendencia al mal humor, evita entrar en disputas innecesarias.



Riqueza: No permitas que se lleven el crédito por tu reciente trabajo. Deja claro que no tolerarás este tipo de comportamiento.



Bienestar: No hay nada más doloroso que perder un ser querido. Es importante saber que las personas amadas siempre vivirán a través de nuestros recuerdos



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Busca controlar tus impulsos. Te verás solitario si continúas manejando los conflictos de la forma en la que lo haces.



Amor: No caigas en discusiones verbales innecesarias con tu pareja. Estarás susceptible y cualquier cosa te caerá mal.



Riqueza: Te verás sumergido en demoras, errores e incompetencias fuera de tu control que te sacarán completamente de las casillas.



Bienestar: No dejes nada para mañana si lo puedes terminar hoy, recuerda que los problemas tienden a aparecer cuando menos lo esperas. Sé cauteloso.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Encontrarás conflictos en cuanto lugar vayas, lo que hará de hoy un día ideal para estar solo, en tu casa, leyendo un libro.



Amor: Vivirás momentos de indecisión respecto a los sentimientos hacia tu pareja. Dentro de ti encontrarás la respuesta.



Riqueza: No hagas caso de las presiones de tu entorno familiar por orientarte a un área laboral, elige un rubro en el que estés cómodo.



Bienestar: Lo difícil puede volverse conquistable con un poco de ayuda de los astros. Tendrás el empuje para alcanzar tus metas a largo plazo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: No podrás concluir ciertas responsabilidades a menos que te concientices que no puedes darte el lujo de perder el tiempo.



Amor: Deberás aprender a exteriorizar tus pensamientos y opiniones si pretendes una relación duradera y a largo plazo.



Riqueza: Tu tendencia exhibicionista y extrovertida esta generando ciertos roces con tus pares laborales. Procura aplacarla un poco.



Bienestar: No des lugar a la desesperación cuando los problemas te rodeen. Es en esos momentos en los que debes mantener tu mente serena y calma.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Los eventos por los que has transcurrido recientemente te han hecho cambiar tu perspectiva de vida completamente. Recapacita.



Amor: Vivirás un encuentro que puede llegar a ser clave en tu vida amorosa futura. Mantente alerta durante la jornada de hoy.



Riqueza: Con un nuevo puesto laboral vienen nuevas responsabilidades. Acéptalas debidamente o perderás el fruto de tus esfuerzos.



Bienestar: No hay ningún problema que la violencia física pueda llegar a solucionar. Cualquier inconveniente en el que sea usada es garantido que empeorará.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Cuidado aquellos no listos para iniciar una familia. Día excelente para los que buscan la llegada de la cigüeña.



Amor: La alegría y la emoción te desbordan ante una invitación muy esperada, pero mejor trata de ser moderado a la hora de demostrar tus sentimientos.



Riqueza: A veces abandonar no es sinónimo de algo negativo. Mucho esfuerzo y empeño en algo que no tiene futuro es en vano.



Bienestar: Que tus anteriores decisiones equivocadas no afecten tu confianza en la toma de las futuras. Sólo asegúrate de aprender de tus errores.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Busca mentalizarte positivamente en relación a tu trabajo. Esto te permitirá, al menos, ir un poco más rápido.



Amor: Brillarás con luz propia y serás el centro de las miradas y comentarios del sexo opuesto. Saca ventaja de este momento.



Riqueza: Estarás en el medio de un altercado entre tu jefe y un compañero laboral, porque te querrán usar para despedirlo. Sé diplomático.



Bienestar: Acostúmbrate a ir primero en la fila y no dependas de nadie para alcanzar tus metas. Tú eres todo lo que necesitas para llegar a la cima.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Encontrarás solución a viejos conflictos de interés personal lo que te abrirá toda una nueva gama de oportunidades.



Amor: No dejes que una relación maltrecha con los familiares de tu pareja ponga en vilo tu amor por ella. Acepta las cosas como son.



Riqueza: No te apresures en concluir tu jornada el día de hoy. Asegúrate de dejar todos tus asuntos correctamente terminados.



Bienestar: Buscarás redimir culpas recurriendo a obsequios materiales. Esto traerá aparejado incontables complicaciones. Se precavido al actuar.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tu imparcialidad se verá puesta a prueba con acontecimientos que tomarán lugar el día de hoy. Planteos nuevos en la pareja.



Amor: Día apropiado para todo tipo de presentaciones. Aprovéchalo para conocer la familia de tu pareja. Da una buena impresión.



Riqueza: Cuidado con las decisiones que tomas el día de hoy. Que tu renuencia a los problemas no te juegue una mala pasada.



Bienestar: Recuerda que uno no es enteramente responsable por su pasado. Hay experiencias destinadas a hacernos aprender. No juzgues sin antes investigar.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: La capacidad de confiar en nuestra habilidad de tomar decisiones y ser exacto en ellas depende pura y exclusivamente de nosotros.



Amor: No dejes de lado la pareja solo porque la convivencia es difícil. Busca en ti el amor necesario para continuar con este desafío.



Riqueza: Te tocará trabajar doble turno el día de hoy debido a que te fuera imposible terminar tu trabajo durante la mañana.



Bienestar: Te será difícil renunciar a ciertas costumbres que son propias de la vida solitaria para dar lugar a la vida en pareja. Tomate tu tiempo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Jornada apropiada para vencer ciertas distancias y traer sensación de bienestar al hogar. Buscarás no cometer errores pasados.



Amor: Escucha lo que tu pareja tiene para decir, encontrarás solución a más de un problema si la tomas más en serio.



Riqueza: No podrás concluir con tu itinerario durante tu horario laboral por lo que deberás llevar el trabajo a tu casa el día de hoy.



Bienestar: Mas allá del resultado inmediato que puedas obtener con el uso de mentiras y falsedades, el desenlace será siempre el mismo, la soledad.