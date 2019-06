Massa confirmó que encabezará la lista K de diputados en Provincia

Martes, 18 de junio de 2019

El líder del Frente Renovador lo confirmó en el seminario Democracia & desarrollo, que organiza el diario Clarín en el Malba.





Sergio Massa se bajó de la carrera presidencial y no competirá contra la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner en una PASO del Frente Todos. El líder del Frente Renovado confirmó este martes lo que se rumoreaba hace días: encabezará la lista K de de candidato a diputados por la provincia de Buenos Aires.



"Tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados de Buenos Aires", confirmó Massa durante su exposición en el ciclo "Democracia & Desarrollo" que organiza Clarín en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) bajo el título "Argentina en un año clave: desafíos internos y externos".



"Creo que es un tiempo donde cada uno tiene que tener una dosis de humildad y saber hasta dónde le da la capacidad para pelear en el momento o lugar, siento que nuestra responsabilidad hoy debe estar más puesto en construir una gran mayoría opositora, más allá de mi lugar persona hay que darle a los argentinos esa nueva mayoría", dijo



"Lo primero que me gustaría contarte es que hace años que vengo planteando lo mismo que te voy a plantear ahora, que tuve, tengo y voy a tener siempre el deseo de ser presidente de la Argentina. Construimos un equipo que conoce bien al Estado, que tiene una enorme capacidad para comprender y plantear respuestas para resolver los problemas del país", sostuvo.



"Argentina tiene que recorrer un camino de desafíos y cambios que nos imponen tolerar diferencias con el otro", argumentó, al explicar su reconciliación política con la expresidenta y el kirchnerismo, al que enfrenó en 2013 y 2015 en las urnas.



En el mismo ciclo que organiza Clarín disertarán los también candidatos a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio) y Juan Manuel Urtubey (Consenso 2030). La apertura estuvo a cargo del ex presidente de Chile, Ricardo Lagos.





Según supo Clarín, Massa declinó su candidatura luego de una intensa negociación, en la que uno de los puntos clave fue la pelea por los lugares en las listas de diputados de la provincia de Buenos Aires. En ese tira y afloje, el tigrense se quedaría con seis de los primeros 20 lugares de la boleta kirchnerista, que encabezaría.



Esa pulseada se proyecta, además, al resto de los estamentos: concejos deliberante, legislatura bonaerense e intendencias, donde la de Tigre, su pago chico, aparece como uno de los reclamos del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.





Días atrás, el intendente del partido, Julio Zamora, que fue delfín del propio Massa, denunció que su expadrino político buscaba proscribirlo e inició conversaciones con Miguel Ángel Pichetto, en busca de un salvavidas del oficialismo nacional.