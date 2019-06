Eduardo Duhalde criticó la candidatura de Miguel Ángel Pichetto Martes, 18 de junio de 2019 El ex presidente cargó contra el Gobierno y el kirchnerismo, y le dio todo su apoyo a Roberto Lavagna, a quien definió como una figura “excepcional”.





El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró que la decisión de lanzar a Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri "fue un manotazo de ahogado del Gobierno", al tiempo que criticó la candidatura de Axel Kicillof en la Provincia y le dio todo su apoyo a Roberto Lavagna.



"Lo de Pichetto me sorprendió. Es un buen dirigente, un hombre serio, responsable, honesto. Cada uno toma las decisiones que cree que tiene que tomar. Yo no estoy para criticar a nadie. Es cierto que me llamó y me contó su idea. Yo le dije: 'amigos para siempre y respeto para toda la vida'", reveló Duhalde, en diálogo con radio Futurock.





Para el ex mandatario, postular al senador a la vicepresidencia fue "un manotazo de ahogado" del Gobierno. "Todo puede darse, pero no creo que cambie demasiado. La gente no compra cualquier cosa", explicó.



Duhalde, que ya había criticado la decisión de Cristina Kirchner de ir como número 2 de Alberto Fernández, también le pegó a Axel Kicillof, el candidato del kirchnerismo para la gobernación en la provincia de Buenos Aires.



"No hago juicio de la capacidad que tenga o no. Condeno que venga a la Provincia siendo porteño. Permanentemente hay una invasión porteña. Es la única provincia a la que pueden venir todos. Teniendo tanta cantidad de bonaerenses... tenemos excelente intendentes municipales. La intendenta de La Matanza (Verónica Magario, postulante a vicegobernadora K) es un buen cuadro, pero viene gente de afuera", dijo.





Y agregó, sobre Kicillof: "Este señor inclusive hoy es legislador porteño. Esto tiene que terminarse. La Provincia tiene que ser gobernada por gente de la Provincia. Estoy molesto por eso. Estamos sufriendo una invasión. Es un disparate que el cristinismo tiene que repensar. Esta gente no entiende ni conoce la Provincia".



Consultado acerca de su opinión sobre la tarea de María Eugenia Vidal al frente de la gobernación, el lomense también fue duro: "No funcionan los ministerios porque trabajan desde Capital. No conocen la provincia... Están trabajando muy mal en todas sus áreas. Lo que hace muy bien el Gobierno es la publicidad; pero eso no es lo que pasa en la realidad".



Apoyo a Lavagna y la decisión de Massa

Respecto de quién cree es el mejor postulante a la Presidencia, Duhalde no dejó dudas y eligió a Roberto Lavagna, a quien definió como un candidato "excepcional".



"Fue el mejor ministro de Economía desde la recuperación de la democracia y a nivel nacional es el único dirigente que tiene más imagen positiva que negativa. Obviamente no es un hombre de tribuna, sino un hombre que arma equipos y está trabajando en eso", comenzó.





En la misma línea, dijo: "Estamos ofreciendo el mejor economista cuando el problema central es la economía. Un hombre serio, responsable, que se fue del Gobierno denunciando la cartelización de la obra pública. Estoy convencido de que va a ser una sorpresa para todos".



Y sobre la decisión de Sergio Massa de alejarse de Alternativa Federal y acercarse al kirchnerismo, Duhalde cerró: "Lo estaba esperando; porque estoy muy conectado con todos ellos y porque conozco la manera en la que se maneja Massa. Tiene todo su derecho a hacerlo y no creo que compita en las PASO. Va a ser por consenso".