Andrada queda afuera de la Copa América y lo reemplaza Musso

Sábado, 15 de junio de 2019

Sufrió una sinovitis en la rodilla derecha y vuelve al país para recuperarse. Su reemplazante será Juan Musso.





A 24 horas del debut en la Copa América, una noticia sacude a la concentración Argentina: el arquero de Boca, Esteban Andrada, fue desafectado del plantel por una lesión en la rodilla.



El arquero sufrió una sinovitis en la rodilla derecha producto de un fuerte golpe con su compañero Guido Rodríguez en la práctica del miércoles.



El parte médico difundido por AFA informa que: "el jugador, que sufrió traumatismo de rodilla derecha, evolucionó desfavorablemente presentando un importante cuadro de derrame articular no encontrándose apto médicamente para participar de la Copa América. De acuerdo a esto, se presentará la nota a Conmebol para aguardar la autorización del reemplazante que será Juan Musso".



Si bien no está claro el tiempo que demandará la recuperación, el entrenador Lionel Scaloni decidió no arriesgar al hombre de Boca. Aquí hay una cuestión clave: por reglamento había tiempo hasta este viernes para poder realizar cambios en la lista. Por eso optaron por desafectar a Andrada.



El reemplazante será Juan Musso, el ex hombre de Racing que ataja en Udinese de Italia y que este sábado se sumará a la delegación. Junto con Gerónimo Rulli fueron los otros dos guardametas que integraron la lista preliminar.





Andrada estará junto a sus compañeros en el partido del debut argentino, este sábado desde las 19 contra Colombia, y el domingo volverá a Buenos Aires en vuelo directo desde Salvador de Bahía.



"Hablé con él, estaba bajoneado. Tenía mucha ilusión y expectativa, que le pase esto es una pena. Lo mejor es que vuelva a la Argentina y que arranque su recuperación en Boca lo antes posible", le dijo a Clarín el representante del futbolista, Luciano Nicotra.





El arquero de Boca llegaba al certamen de Brasil con muchas expectativas. Tanto es así que en la previa se especulaba con una pulseada muy pareja con su colega de River, Franco Armani, por el arco titular de la Selección.



En el amistoso contra Nicaragua (5-1 en San Juan) y en las últimas prácticas, Scaloni dejó en claro que sería Armani el dueño del buzo aunque todavía no le había comunicado a ninguno el equipo.





No es la primera vez que las lesiones conspiran contra un gran momento deportivo del ex hombre de Lanús. En septiembre de 2018, Andrada sufrió la fractura de maxilar inferior debido a un terrible choque con el jugador del Cruzeiro Dedé en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.



Tras ser operado y superar una recuperación intensa, regresó al arco xeneize ante Patronato el 17 de noviembre. Fue la prueba exitosa que le dio la titularidad en la final de Copa ante River en el Bernabéu.