Le piden a Pichetto que deje su asiento en la Magistratura y que se mude de banca

Viernes, 14 de junio de 2019

Dicen que el puesto le corresponde al bloque, que este miércoles se ratificó su posición opositora.





La decisión de Miguel Ángel Pichetto de ir como vice de Mauricio Macri encendió automáticamente una pulseada en el bloque del PJ del Senado por el asiento que el rionegrino ocupa en el estratégico Consejo de la Magistratura, el órgano del Poder Judicial encargado de avanzar con las designaciones de jueces y juicios políticos contra magistrados.



Algunos senadores peronistas ya exigen que Pichetto deje ese puesto con el argumento de que le pertenece a la bancada del Partido Justicialista y no a él. Se habla de que podría volver al Consejo de la Magistratura el chubutense Juan Mario Pais.



Algunos senadores también salieron a reclamar que el ahora compañero de fórmula de Macri también abandone la banca que ocupa, a la izquierda del recinto del Senado.



"El ahora pertenece al oficialismo, deberá sentarse con ellos. No puede estar entre nosotros escuchando lo que hablamos durante una sesión", planteó un integrante de la bancada opositora.



En el bloque también buscarían que deje las comisiones que integra en representación de la bancada, como la bicameral de Inteligencia.



Al anunciar que acompañaría a Macri, Pichetto informó que dejaba la presidencia del bloque peronista. Pero su intención sería continuar como integrante de la bancada que presidió durante los últimos 17 años.



Once senadores peronistas se reunieron este miércoles en el segundo piso del Senado, en las propias oficinas del bloque que aun están ocupadas por Pichetto.



Se veían expedientes y carpetas amontonadas, lo que le dio al menos a uno de los presentes la impresión de que el rionegrino estaría pensando en abandonar el despacho que ocupa.



Hicieron la reunión ahí, en la sala Néstor Kirchner, porque quisieron dar una señal de que el lugar le pertenece al bloque.



La intención de la reunión fue nombrar, aunque fuera de forma interina, al nuevo jefe de la bancada.



Se propuso al cordobés Carlos Caserio, aunque se consensuó que la decisión se tomará probablemente en una reunión convocada para el próximo martes, cuando debería haber más presentes.



De la reunión de este miércoles participaron Caserio, los chubutenses Alfredo Luenzo y Pais, el jujeño Guillermo Snopek, los entrerrianos Pedro Gustavino y Sigrid Kunath, entre otros.



Otro que suena para comandar la bancada es el formoseño José Mayans, quien últimamente tuvo fuertes cruces con Pichetto: le reclamaba que el bloque tuviera posiciones más opositoras y se diferenciara claramente de la administración macrista.



En declaraciones a una radio, Mayans acusó a Pichetto de “traidor” y de “travestismo político”. Y completó: “Ahora nos damos cuenta de que trabajaba para el gobierno hace tiempo y estaba infiltrado”.



Tras la reunión de este miércoles, el bloque emitió un comunicado en el que ratifica su posición opositora y en el que define: “El limite siguen siendo las políticas neoliberales y de exclusión social del gobierno de Macri”.



No está claro aún si otros senadores de la bancada acompañarán a Pichetto en su jugada.





Pero momentáneamente el bloque se encamina a crecer: los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin comunicaron que se reincorporarán. Lo mismo podría hacer la puntana Natalia Catalfamo.



La idea que se maneja en el bloque es no fundirse con el K, al menos hasta diciembre, y seguir alineados con los gobernadores peronistas.