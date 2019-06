Diego Maradona deja de ser el DT de Dorados Viernes, 14 de junio de 2019 El Diez no seguirá siendo el entrenador para tratar dos problemas físicos que lo aquejan hace tiempo. Lo confirmó su abogado y el presidente del club le envió un mensaje.



Diego Armando Maradona dio un paso al costado y no será más el entrenador de los Dorados de Sinaloa, de la segunda división del fútbol mexicano. La información la confirmó su abogado Matías Morla con un mensaje a través de la red social Twitter.



“Diego Maradona decidió no continuar en la dirección técnica de Dorados. Por consejo médico le dedicará tiempo a su salud y se someterá a dos operaciones: de hombro y de rodilla“, comunicó Morla en su cuenta oficial.



Y agregó: “Agradecidos a toda la familia de Dorados y continuaremos juntos el sueño más adelante“, dejando la puerta abierta a un futuro regreso a la dirección técnica.







Por su parte, el presidente de la institución también expresó que Maradona tendrá las puertas abiertas para cuando decida regresar.



“Diego! Siempre tendrás las puertas abiertas de @Dorados. Primero es tu salud, aquí tienes y tendrás tu casa!”, escribió Toño Núñez en su cuenta oficial de Twitter.