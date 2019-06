Los Pumitas apabullaron a Francia y están en semis del Mundial Sub 20 Jueves, 13 de junio de 2019 Vencieron por 47-26 en Rosario a los últimos campeones mundiales y ahora esperan su rival.





En una gran actuación, Los Pumitas derrotaron por 47-26 a Francia, quedaron como líderes de su grupo y avanzaron a semifinales del Campeonato Mundial Juvenil que se está disputando en Rosario y Santa Fe. El resultado es histórico porque le ganaron nada menos que a la actual campeona del mundo, que se consagró en sus tierras el año pasado (Argentina finalizó sexta).





Los dirigidos por José Pellicena, que en los dos partidos previos perdieron con Gales (25-30) y le ganaron a Fiji (41-14), esta vez se impusieron gracias a los tries de Thomas Gallo, Gonzalo García, Juan Martín González, Pablo Dimcheff (todos ellos en el primer tiempo), y Juan Pablo Castro. Joaquín de la Vega Mendía se encargó de anotar seis conversiones y tres penales, mientras que Martín Roger realizó una conversión y un penal.



Con esta victoria, Argentina quedó igualada con Francia en 11 puntos, pero se aseguró el primer lugar del grupo A por diferencia de tantos. Ahora espera rival para las semifinales, a las que clasifican los mejores de cada zona mas el mejor segundo. En el grupo B están Australia (el otro clasificado a semifinales), Irlanda, Inglaterra e Italia; en tanto que el grupo C lo conforman Sudáfrica, Nueva Zelanda, Georgia y Escocia. Los argentinos jugarán por el pase a la final el próximo lunes a las 13.



Esta victoria es un enorme envión para Los Pumitas, que invita a ilusionarse con conquistar el primer título mundial para Argentina en esta categoría desde el cambio de formato en 2008. La mejor posición del combinado nacional juvenil en esta competición es hasta ahora el tercer puesto logrado en Inglaterra 2016.