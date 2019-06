Emmanuel Gigliotti no vuelve a Independiente Miércoles, 12 de junio de 2019 Toluca ya comunicó que no negocia al delantero y, de esta manera, Beccacece deberá buscar por otro lado.



Cuando Sebastián Beccacece fue presentado como entrenador de Independiente habló de tres jugadores que quería para armar el nuevo equipo y uno de los mencionados fue Emmanuel Gigliotti.





Lucas Menossi y Alexis Mac Allister fueron los otros jugadores mencionados por el entrenador del Rojo en su primer contacto con la prensa y sus llegadas no parecen sencillas.



Por Menossi ya arrancaron las charlas y la diferencia entre lo que pretende Independiente y lo que quiere Tigre es importante. En tanto, Mac Allister se quedará en Argentinos si Brighton lo cede por seis meses más y en caso que el equipo inglés acepte prestarlo por una temporada, el de Avellaneda deberá pelearla con Boca, Racing y San Lorenzo.





Matías Rojas (se fue a Racing), Leonel Miranda (pasó a Tijuana de México) y Alexander Barboza (River pretende cuatro millones de dólares por el pase) son otros de los que Beccacece quiso para Independiente, todos dirigidos hasta hace unos meses en Defensa y Justicia, que no llegarán.