Gabriel Mercado deja Sevilla y se va a jugar al fútbol de Qatar Miércoles, 12 de junio de 2019 El ex defensor de River y la Selección no renovó su contrato y se marcha del club andaluz al fútbol donde se jugará el próximo Mundial.



A Gabriel Mercado se le terminaba el contrato con el Sevilla de España, club en el que jugó desde hace tres años cuando se fue de River, tras haber sido multicampeón con el equipo de Marcelo Gallardo.



Había charlas para una posible renovación. Sin embargo, el club español dio marcha atrás. Es que en Sevilla no gustó la decisión del jugador de adelantar sus vacaciones y no estar disponible para un partido amistoso que el conjunto andaluz ya tenía pactado y se disputó el 23 de mayo en Tanzania, según reflejaron los medios españoles.





El defensor pensó en llegar "descansado" ante una posible convocatoria de la Selección Argentina, que sin embargo nunca llegó. Se quedó "sin el pan y sin la torta", como dice el refrán popular. Sin la Copa América de Brasil y sin contrato en el Sevilla.





Sin embargo, ofertas no faltaron. Tuvo sondeos desde Inglaterra y de la Superliga China, pero lo convenció el ofrecimiento de el club Al Rayyan, de Qatar. Sí. Mercado se va a jugar al fútbol qatarí.





Fuentes cercanas al jugador le confirmaron a Clarín que el proyecto que le presentaron, sumado a que podrá hacer una buena diferencia económica, fueron las razones de la decisión. A los 32 años, Mercado jugará en el país que organizará el Mundial en 2022.