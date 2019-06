Con la incorporación de Pichetto, el Gobierno no utilizaría más la marca Cambiemos Martes, 11 de junio de 2019 Se discutirá este miércoles en una reunión entre dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Además, Peña confirmó que no habrá decreto para habilitar colectoras.



Era la marca que más medía y crecía en política argentina hasta 2017, pero con la incorporación de Miguel Pichetto a la fórmula presidencial, Cambiemos no existiría más con ese nombre. La coalición oficialista tendrá nuevo nombre. “Mañana (por el miércoles) tenemos reunión del radicalismo con la Coalición Cívica para terminar de verlo, es una posibilidad que (la alianza) pueda tener un nombre distinto” sostuvo Marcos Peña durante una conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en Casa Rosada. Fuentes oficiales confirmaron fuera de micrófono que la alianza que debutó en 2015 tendrá otro nombre en los próximos comicios..





En las provincias el nombre de la coalición ya fue mutando para sumar nuevos socios en distritos donde el oficialismo es oposición o también en Jujuy, donde gobierna Gerardo Morales.



Peña confirmó además que Macri no derogará el decreto que impide las colectoras. “Más allá de las especulaciones no había una decisión de modificar ese decreto”, dijo.



El jefe de Gabinete defendió la incorporación de Pichetto, a pesar de los 12 años que pasó como jefe de la bancada del FPV, a cuyos gobiernos calificó como "populismo autoritario". “No estamos planteando esto como parte de lo nuevo o lo viejo. Lo que definimos es una decisión de cambiar o no y cualquier dirigente que quiera venir acá a ayudar en este proceso de cambio será bienvenido”, argumentó..



Peña defendió la incorporación del senador por Río Negro al armado oficialista,. “Siempre lo dijimos y nunca nuestra fuerza midió desde donde se viene sino hacia donde se quiere ir. Y desde ese lugar el compromiso con la gobernabilidad, el compromiso con la democracia y la institucionalidad que dio Pichetto fue muy importante. Apoyó todas las leyes más importantes institucionales en estos tres años y medio”, sostuvo.





El ministro coordinador, que se oponía a agrandar la base de sustentación política del Gobierno, justificó el viraje oficial. “Son momentos distintos”, dijo.



Peña justificó las críticas en materia económica de Pichetto al Gobierno. "No le pedimos a Miguel Pichetto que cambie sus ideas , le pedimos que se sume a un equipo para seguir transformando. Cambiemos fue un lugar de pensamiento único y no lo va a ser ahora", sostuvo. Esa tesis podría servir también para explicar otras divergencias, como la negativa del senador a quitarle los fueros a Cristina Kirchner.



El jefe de Gabinete y virtual jefe de campaña de Macri se refirió a la posición de Elisa Carrió. "Lo dirá ella misma, han hablado con el Presidente y por supuesto le manifestó su acuerdo", dijo el ministro.



Peña aprovechó la ocasión para polarizar con el kirchnerismo y sostuvo que el aporte de Pichetto al oficialismo va más allá de los votos. "No creemos necesariamente que las personas solamente se indiquen por cuántos votos suman o no; sino tambien lo que representa la fórmula en términos políticos y de representación y en términos de gobernabilidad futura", dijo.