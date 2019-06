En la UCR hay sorpresa, pero ahora exigen presidir Diputados y futuros ministerios

Martes, 11 de junio de 2019

Este miércoles la comisión negociadora del radicalismo va a la Casa Rosada. Pedirán que se le asegure a Alfredo Cornejo la futura jefatura de la Cámara baja.





En el radicalismo hay sorpresa. Unos pocos "amarillos", es decir el grupo más íntimo de la Casa Rosada, recibió anoche algún atisbo de que la "amplitud" de Cambiemos que exigió la Convención partidaria la manejaría Mauricio Macri por su cuenta.



Con el jefe del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, aún en Mendoza, la noticia dividió aguas entre los miembros de la cúpula partidaria. Unos creen que Miguel Ángel Pichetto le agrega volumen -aunque no demasiados votos- a la fórmula presidencial y otros que el éxito de la jugada es al menos dudosa.





Fuentes partidaria le revelaron este martes a Clarín que Pichetto recibió tanteos previos de su ex colega del Senado Gerardo Morales y Ernesto Sanz, quien habilitó la búsqueda de un vice extrapartidario a partir de su cerrada negativa a acompañar a Macri en la fórmula. Cerca de Cornejo aseguran que el gobernador fue anoticiado de la jugada de Macri el lunes a la noche.





Con todo, rápidamente se alinearon los planetas para llevar mañana a la Casa Rosada a la task force de la comisión negociadora -que preside Cornejo- para reclamar altas concesiones a cambio de "ceder" al dedo de Macri el segundo lugar del binomio que competirá en octubre. Será apenas horas antes del cierre de inscripción de alianzas, que vence este miércoles a las 24.



En primer término, exigirán que si Cambiemos gana y sigue en el poder, la presidencia de la Cámara de Diputados quede para un radical, con lo que se asegurarían los socios del PRO el tercer lugar en la escala de sucesión presidencial.



El hombre indicado para ese puesto es el propio gobernador de Mendoza, que ya avisó de su intención de encabezar la lista de diputados nacionales en su provincia. Es para garantizar el arrastre de su figura -su candidato ganó las PASO del domingo último- con el fin de compensar la imagen negativa del Presidente.



De ser así, la Jefatura de Gabinete que encabeza Marcos Peña deberá explicarle al ministro bonaerense Cristian Ritondo que se cae la promesa de reservarle a él la presidencia de la Cámara baja.​



Al mismo tiempo, acentuarán el reclamo de pasar de una coalición parlamentaria a una de gobierno. De ese modos, pretenden acceder a algunos ministerios clave en una mesa de debate de Cambiemos que hasta ahora nunca tuvo funcionalidad en la toma de decisiones de gestión.



Otro tema que está casi cerrado es que Martín Lousteau, uno de los más nuevos afiliados de la UCR, aceptaría ir de primer senador nacional en la Capital, con media palabra del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el sentido de aceptar un futuro cogobierno.



El PRO quiere a Lousteau para contener posibles fugas de votos de desencantados con el Gobierno nacional, que podrían tentarse con la candidatura a jefe porteño de un outsider como Matías Lammens en la lista K, o la del ex sushi Darío Lopérfido, que está a punto de acordaron con la fórmula presidencial de José Luis Espert.



La oferta del macrismo a la cúpula de la UCR, que apadrina a Lousteau, es de concederle dos lugares a salir entre los primeros seis en la lista de diputados nacionales. Otros dos serían para la Coalición Cívica -que pondría a su presidente nacional, Maximiliano Ferraro en el primer lugar- y dos más se quedarían el PRO.



Al mismo tiempo, la negociación estableció que los radicales conseguirían cuatro lugares en la lista de legisladores locales, uno de los cuales sería para la minoría partidaria que responde al presidente de Boca, Daniel Angelici, amigo íntimo de Macri.



De todas manera, el titular del Comité Capital de la UCR, Guillermo de Maya, explicó en los minutos posteriores a la confirmación de la "variante Pichetto" que esperará hasta que madure el acuerdo nacional de su partido con la Casa Rosada para avanzar en el acuerdo porteño.



Todo será sobre la hora del cierre de alianzas, entre el miércoles a la noche y las primeras dos horas de Tribunales del jueves, es decir a las 9, dado que hay siempre plazos legales flexibles para ultimar la presentación de los expedientes judiciales.



Hasta ahora, las tratativas en la Ciudad eran encabezadas por el radical Emiliano Yacobitti, el operador principal de la candidatura de Lousteau, y la fórmula oficialista que componen Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.



Primera reacción de sectores ligados al ex ministro de Economía K. el sitio Macristas con Lustó publicó este martes un mensaje en Twitter con la copia de un artículo de Lousteau donde habla de "La necesidad de ampliar Cambiemos a otros espacios" y la leyenda. "Te hicieron caso @GugaLusto".



Los popes del radicalismo mendocino no coincidieron en sus com​entarios.



"Nosotros preferimos que se amplíe la coalición para que mejore la situación económica del país. Pero hay que discutir qué rol va a tener la UCR. No queremos seguir siendo sólo los fiscales para las elecciones de Cambiemos"., dijo el ex vicepresidente Julio Cobos.



En tanto que Cornejo tuiteó: "Toda ampliación de la coalición es positiva. Esa fue una de las demandas de la Convención de la UCR en Parque Norte. Seguiremos trabajando para lograr una mejor y más fuerte coalición de gobierno. Bienvenido senador @MiguelPichetto a nuestro espacio político".