De Rossi le dijo “no” a Boca y jugará en la MLS Martes, 11 de junio de 2019 El italiano, ex volante de la Roma, había recibido una propuesta de Nicolás Burdisso para jugar seis meses en el Xeneize. Se le cae otro refuerzo a Alfaro.



El mediocampista italiano Daniele De Rossi le comunicó hoy a la dirigencia de Boca que continuará su carrera en la MLS de Estados Unidos por razones “familiares”.



El destino elegido por el jugador de 35 años sería Los Angeles FC, el líder de la Conferencia Oeste de la MLS, que tras 16 partidos jugados ya le sacó nueve puntos a Los Angeles Galaxy, club que dirige Guillermo Barros Schelotto.



En un mensaje enviado al director deportivo Xeneize, Nicolás Burdisso, el italiano agradeció el interés pero explicó que por motivos “familiares” desistía de la oferta.



Así, una de las principales apuestas de Boca para este mercado quedó trunca, por lo que ahora buscará acelerar por otro mediocampista de jerarquía como Ever Banega, que juega en el Sevilla de España.



“Él (De Rossi) me abrió la puerta para venir, sería la frutilla del postre. Hago esta movida porque estuve con él, le tiene estima a Boca y mira los partidos“, había dicho Burdisso en la entrevista que le concedió al programa partidario “El show de Boca” en la previa de la final de la Copa de la Superliga contra Tigre.