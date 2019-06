Pichetto descarta un acuerdo con Lavagna y le hace un guiño a Macri

Martes, 11 de junio de 2019

El senador confirmó que Alternativa Federal participará de los comicios separado de Consenso 19. Además, confió que Sergio Massa está más cerca del kirchnerismo.





A pocas horas de que venza el límite para la inscripción de alianzas electorales, una de las incógnitas que se mantenían acaba de develarse: finalmente, Alternativa Federal y Consenso 19, la fuerza que encabeza el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, competirán separados, según lo confirmó el senador Miguel Pichetto.



"Alternativa Federal va a presentarse, hubo una negativa de participar de Consenso 19. Roberto Lavagna no quiso participar en primarias", afirmó el rionegrino.



En declaraciones a radio Continental, el ex jefe del bloque kirchnerista en la Cámara Alta afirmó que “el método diferenciador en la Argentina era una construcción democrática para ir a las PASO junto a Lavagna y Margarita Stolbizer y tener un liderazgo más fortalecido”, pero lamentó que “no prosperó y este espacio perdió gravitación".





En ese sentido, confió que en las últimas horas habló telefónicamente con Sergio Massa, y aseguró que “está más cerca del kirchnerismo”.



A tono con sus últimas declaraciones, Pichetto volvió a mostrarse cercano al gobierno al asegurar que, en un eventual balotaje entre Mauricio Macri y la fórmula que encabeza Alberto Fernández, votará por el actual presidente.



“No vuelvo al pasado. Con Macri, la Argentina volvió al mundo. Un triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández es la vuelta al pasado", sentenció.