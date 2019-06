Cambiemos anunciará el compañero de fórmula de Macri poco antes del cierre de listas Martes, 11 de junio de 2019 El sábado 22 es el cierre de listas y el Presidente que irá por la reelección aún no tiene cerrado a su vice. Negociaciones vertiginosas con la UCR.



A 12 días del cierre de listas, los socios del frente Cambiemos (el PRO, la UCR y la Coalición Cívica) comunicarán la semana próxima el postulante a la Vicepresidencia que acompañará a Mauricio Macri, para lo cual suena con fuerza la chance de que el cargo sea para un dirigente radical, o bien continúe Gabriela Michetti.



"Lo más probable es que se defina la semana próxima. Puede ser Michetti, con quien Macri está muy contento. También puede ser un radical", dijeron este lunes fuentes de Casa Rosada a la prensa que cubre Gobierno.



Los voceros de Presidencia buscaron restarle importancia a la definición del compañero de fórmula, e indicaron que cualquiera que sea elegido "no va a aportar un millón de votos" a la coalición gobernante.



Las mismas fuentes hicieron hincapié en la división que atraviesa actualmente la UCR y plantearon que el dirigente que se elija de ese espacio "va a dejar heridos" en otros sectores del centenario partido.



En el Gobierno reconocen que una buena figura del radicalismo para completar la fórmula sería el ex senador Ernesto Sanz, pero el dirigente viene negándose, aludiendo a la decisión que adoptó hace tres años de dar un pasado al costado de la política activa.



Los voceros además fueron consultados sobre la posibilidad de que se le ofrezca el puesto al senador peronista Miguel Ángel Pichetto, a fin de sumar una "pata peronista" a Cambiemos y así ampliar el espacio, como piden varios integrantes del oficialismo.



"Lo más probable es que Pichetto acuerde con (el gobernador de Río Negro y dirigente cercano a Macri) Weretilneck un lugar en la boleta para renovar en el Senado", dijeron y de esa forma le restaron chances a esa alternativa.



En tanto, el principal asesor del macrismo, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, viene sugiriendo que el binomio debería completarse con una mujer, por lo cual también está sobre la mesa la chance de que alguna dirigente de la UCR sea la elegida, aunque el lado negativo es que ninguna de ellas tiene un alto conocimiento en el electorado.



Los nombres que se barajan son: Karina Banfi, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y cercana a Sanz; Laura Montero, vicegobernadora mendocina, aliada a Julio Cobos); Pamela Verasay, vicepresidenta primera del Senado y cercana a Alfredo Cornejo); e Inés Brizuela, senadora nacional por La Rioja, publicó la agencia NA.



En ese marco, esta semana se pondrán en marcha las rondas de reuniones entre referentes de los tres espacios de Cambiemos para acordar el postulante a la vicepresidencia.



Esta misma semana, Macri además mantendrá reuniones individuales con varios gobernadores de cara al cierre de listas, la mayoría de ellos cercanos al oficialismo.