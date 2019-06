Candidata a concejal hace campañas repartiendo tangas

Martes, 11 de junio de 2019

La candidata por Cambiemos, Graciela Soto, sorprendió a quienes circulaban por el centro de la ciudad, al repartirle un paquetito con su foto y su nombre que tenía la inscripción De mujer a mujer y que dentro traía una bombacha de regalo.





Graciela Soto es candidata a concejal por la ciudad de Formosa por Cambiemos y a tono con una campaña llena de improvisaciones y falta de propuestas se anotó un poroto al regalar una bombacha para cada vecino al que se acercaba.



La reacción en la redes no tardó en llegar pero la crítica más dura vino de su propio espacio. La concejal, Celeste Ruíz Díaz expresó que: “La participación política de la Mujer es cosa seria. La mayor incorporación de mujeres en la política ha mejorado cualitativamente la democracia y más del 80% de los proyectos que tienen que ver con temas de género, salud, niñez e infancia, cuestiones sociales han sido presentados por legisladoras mujeres. Siempre me alegro de ver mujeres en las listas, de todos los partidos porque espero que trabajemos juntas estas temáticas sin distinción de colores políticos, sino de manera transversal”.



Agregó que: “Hace 4 años el hoy intendente de la ciudad repartió lo mismo (bombachas) y escribí repudiando el hecho. Hoy veo que una mujer candidata y encima de mi partido reparte bombachas. Siento una vergüenza muy grande. Como mujer militante espero más de las mujeres”.



“Espero que se identifiquen como mujer con propuestas de género serias y no repartiendo ropa interior. Ojalá esta candidata abandone esta práctica porque en un país donde una mujer muere cada 30 hs como víctima de femicidio las mujeres que hacemos política tenemos responsabilidades serias para buscar soluciones a nuestros problemas que se logran generando propuestas, no repartiendo bombachas. Espero retomen la cordura” cerró.