Manzur arrasó en Tucumán y manifestó su apoyo a Fernández- Fernández Lunes, 10 de junio de 2019 El gobernador logra la reelección con casi 20 puntos de diferencia. Segunda, lejos, quedaba la macrista Silvia Elías de Pérez. "Me pone contento saber que Tucumán está gobernada por Juan Manzur", dijo Alberto en C5N.





El actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se impuso ampliamente en las elecciones 2019 de su provincia y logró la reelección. Con más del 72% de los votos escrutados, el candidato del Frente Justicialista por Tucumán obtiene el 40.93% del total.





Lo sigue muy de lejos por la candidata de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez(Vamos Tucumán), con el 20.41%.



En tercer lugar asoma Ricardo Bussi (Fuerza Republicana): hijo del ex represor y ex gobernador tucumano en democracia Antonio Bussi, que acumula el 13.33%. Luego está el senador nacional y ex gobernador José Alperovich, quien cosechaba el 11,44%.



"Desde acá, desde Tucumán, le mando un abrazo grande a la fórmula del peronismo a nivel nacional, a Alberto Fernandez y Cristina Fernández de Kirchner", señaló el reelecto mandatario, que le dedicó el triunfo a la dupla del "Frente Patriótico" que enfrentará en las urnas al presidente Mauricio Macri.



Luego, el reelecto gobernador se cruzó en vivo por C5N con Alberto Fernández y reiteró su respaldo a la fórmula encabezada por el peronista de cara a las elecciones presidenciales de octubre. “Me pone contento saber que Tucumán está gobernada por Juan Manzur”, dijo el precandidato.



Desde 1983, el peronismo gobernó la provincia con excepción del período 1995-1999 cuando tomó las riendas de Tucumán el ex represor Antonio Domingo Bussi.