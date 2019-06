Portugal es primer campeón de la Nations League Lunes, 10 de junio de 2019 El seleccionado luso logró un nuevo título europeo gracias al gol de Gonçalo Guedes en la final contra Holanda, que no pudo romper la férrea defensa rival.

Portugal se convirtió en el primer campeón de la Liga de Naciones al imponerse por 1-0 a Holanda en la final de este nuevo torneo continental, este domingo en Oporto.



Un disparo desde la frontal de Gonçalo Guedes (60) dio el título a la selección lusa en el estadio do Dragao de Oporto, tres años después de alzar la Eurocopa de Francia-2016.





Holanda salió con más ganas, moviendo la pelota y presionando a un Portugal más vertical.



Los locales apuntaron desde el inicio al juego de pelota larga en busca de Cristiano Ronaldo, la referencia en ataque de los lusos, pero pronto adelantaron su presión, dificultando la salida de los holandeses.



Avisó pronto Bruno Fernandes con un disparo cruzado que detuvo Jasper Cillessen (12), quien volvió a lucirse al detener un remate de cabeza de Cristiano Ronaldo (28).



Con Holanda ahogada, un disparo cruzado de Cristiano Ronaldo detenido por el arquero visitante (41) dio paso al descanso.



Anulada durante buena parte del primer tiempo, Holanda salió con más ambición tras la pausa, pero entonces llegó el gol portugués.



Bernardo Silva se metió en el área y dio un pase atrás, a la medialuna del área, donde apareció Gonçalo Guedes para soltar un disparo ajustado al palo izquierdo de Cillessen (60).



Con el marcador a favor, Portugal dio un paso atrás y decidió defenderse, dejando el balón a los holandeses, que empezaron a llegar más.



Con los locales metidos atrás buscando la salida al contragolpe, Holanda se hizo con el control de la pelota y del juego, pero con más voluntad que eficacia.



Los últimos minutos del partido fueron de ida y vuelta, pero el marcador ya no se movería.