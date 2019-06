La Selección viajó a Brasil en busca del ansiado título

Lunes, 10 de junio de 2019

La delegación de la Albiceleste partió hacia Brasil con el objetivo de cortar una sequía de títulos de 26 años a nivel mayor. El sábado 15 será el debut contra Colombia.









La Selección Argentina de fútbol viajó hacia la ciudad de Salvador, en el norte de Brasil, donde el próximo sábado debutará en la Copa América frente a Colombia por el Grupo B, con la ilusión renovada de poder cortar una sequía de títulos de 26 años a nivel mayor.



Acompañados por varias decenas de hinchas que desafiaron el gélido atardecer en la puerta del predio de AFA en Ezeiza, el conjunto albiceleste vuelve a encarar una competencia oficial tras los cimbronazos de los últimos meses, con cambio de DT incluido luego del Mundial de Rusia 2018.



Los futbolistas del elenco nacional tuvieron libre la jornada del sábado luego del amistoso ante Nicaraguay (victoria 5-1 en San Juan), tras lo cual regresaron al predio de Ezeiza y por la tarde emprendieron el viaje hacia la mencionada ciudad brasileña donde se hospedarán durante el certamen.





“Trabajos de campo y gimnasio” se limitó a informar la cuenta oficial de la Selección en Twitter para detallar lo realizado por los futbolistas este domingo.



Todos los jugadores y responsables de la delegación se vistieron de igual forma, con camisa blanca, chaleco y traje a tono. Ahora llegará el turno de afinar la preparación del equipo en Salvador, sede del primer encuentro frente a una renovada Colombia, tras la salida de José Néstor Pekerman.





El entrenador Lionel Scaloni ya tendría definido el once inicial en su cabeza, de no mediar inconvenientes físicos en las prácticas previas.



El encuentro ante Colombia se llevará a cabo el próximo sábado 15 de junio a las 18.30 en el Arena “Fonte Nova” y la incógnita pasa por saber si Matías Suárez seguirá en el once inicial o si jugará Ángel Di María.



Tomando como referencia el equipo que disputó el amistoso frente a Nicaragua en San Juan el pasado viernes y que culminó con una victoria de 5 a 1, los defensores Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico ingresarían por Juan Foyth y Marcos Acuña.



Entonces Argentina comenzaría jugando ante Colombia con: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes; Lionel Messi, Sergio Agüero y Matías Suárez o Ángel Di María.



El segundo encuentro que disputará el conjunto nacional será ante Paraguay el miércoles 18 de junio mientras que el domingo 23 se enfrentará con Qatar.