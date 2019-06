Mascherano vuelve a la Selección Argentina Sábado, 08 de junio de 2019 A un año de su despedida, el futbolista con más presencias en la historia será uno de los tres mayores del Sub 23 de Fernando Batista en Lima 2019.





Todavía no se cumplió un año de su despedida tras la triste eliminación del Mundial de Rusia y ya se anuncia el regreso de Javier Mascherano a la Selección Argentina para los Juegos Panamericanos de Lima como uno de los mayores de 23 años del equipo que conducirá Fernando Batista.





El futbolista con más presencias en la historia de la Selección y único atleta argentino ganador de dos medallas doradas había anunciado el adiós luego de la derrota ante Francia en los octavos de final, aunque ya se sabía que luego del Mundial daría un paso al costado más allá del resultado final.



Pero tentado por el técnico que viene de dirigir al Sub 20 en Polonia, Masche lo analizó y volverá a ponerse la celeste y blanca en el torneo que se disputará entre el 26 de julio y el 11 de agosto en la capital de Perú. Argentina compartirá el Grupo A con Panamá, México, Ecuador. El Grupo B estará conformado por Perú, Uruguay, Jamaica y Honduras. Clasifican los dos primeros de cada zona y se enfrentan el primero contra el segundo de cada grupo por un lugar en la final, mientras que los perdedores de las semifinales irán por la medalla de bronce.



Los Panamericanos no entregarán pasajes a los Juegos Olímpicos de 2020, pero sí servirán como preparación a la Sub-23 masculina para el Preolímpico de Colombia a principios de 2020, donde se otorgarán dos plazas.



Otros nombres de jugadores consagrados que suenan para ser parte de la delegación son Maxi Rodríguez, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo y Lisandro López, aunque este último no estaba dispuesto a ir.