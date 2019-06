Nadal le ganó a Roger Federer y es finalista de Roland Garros

Viernes, 07 de junio de 2019

El español ganó 6-3, 6-4, 6-2, cortó una racha adversa en el clásico ante el suizo y va por el título en el Grand Slam francés, su torneo fetiche.



Con sólo un dato alcanza para notar que el triunfo de Rafael Nadal ante Roger Federer en el esperado clásico de semifinales de Roland Garros podía resultar previsible. De los 15 encuentros en los que se enfrentaron sobre polvo de ladrillo en 13 terminó festejando el español. Y por si fuera poco, el récord es perfecto cuando se cruzaron en el Grand Slam francés, con seis victorias: semifinales 2005 y 2019; finales de 2006, 2007, 2008 y 2011.





Nadal parece haber rebobinado la cinta. Festejar como en sus mejores tiempos, ésos en los que Francia era su broche de oro en su tramo favorito del año. Es lo que tanto esperaba. Es la pequeña revancha ante una serie de lesiones que lo alejaron de las canchas. Es el corte a seis derrotas en fila contra su clásico rival en ese duelo magnífico que dominó la historia del tenis moderno. Es el pasaje a su duodécima final de un torneo que ya levantó nueve veces y que el domingo buscará ponerse otra vez la corona luego de 5 años.



Lo hizo a su manera Rafa. Con una contundencia soberbia: 6-3, 6-4 y 6-2. Con una actitud impresionante. Siempre con un golpe más ante un Federer que dio la talla y se fue con la cabeza en alto y la ovación merecida.



Con este resultado, el mallorquín estira su ventaja en el mano a mano ante el suizo con 24 victorias en 39 clásicos.



En el séptimo juego del primer set Nadal apretó el puño por primera vez. Fue después de haber conseguido confirmar con su saque el segundo quiebre que lograba en el partido. El anterior, claro, había sido cuando la semi estaba en pañales y con semejante rival enfrente cualquier descuido podía volver a equilibrar la balanza, como instantes después ocurrió.





La sensación que latía en el ambiente de la colmada Philippe-Chatrier era que esa pequeña luz de ventaja que puede haber entre dos gigantes que vuelven a chocar siempre estaba más cerca del lado del español.



Por físico, por su largo reinado en polvo de ladrillo y también, por qué no, por las ganas que tenía Nadal de cortar con la racha de seis derrotas consecutivas frente a su clásico rival. Un Roger Federer inoxidable, que decidió volver a subirse al ring de Roland Garros y demostró nuevamente que su clase sigue intacta.



Apenas dos puntos ganados cuando tuvo que usar el segundo saque fueron parte de las razones por las que el suizo se quedó corto en el primer set. Lo del español, enfrente, fue la constancia que lo distingue (7 errores no forzados menos que su rival) y una actitud avasallante para cerrar la primera manga 6-3.



Si alguien pensaba que ese golpe inicial podría desmoronar a Federer, quedó claro enseguida que el suizo plantaría batalla. Otra vez palo y palo. Con mejor panorama para Roger cuanto más se estiraban los puntos y con ése revés de sobrepique de Rafa que se soltaba cada vez más para tratar de cerrar rápido cada peloteo.



El quiebre decisivo de la segunda manga, en el noveno game y con la batalla igualada en 4, fue el mejor recorte de esta edición del clásico. De sacar 40-0 Federer terminó break abajo. A pesar de eso, impuso condiciones en el inicio del punto y así y todo Nadal siempre tuvo un tiro más. Variando las velocidades, cambiando alturas y ritmos. Cerró el quiebre con un revés paralelo exquisito que dejó al suizo a mitad de camino cuando atacaba la red.



Y el grito de Rafa se escuchó como nunca en París. O como siempre, mejor dicho. Y ya no hubo nada más qué hacer.



La Fiera estaba de regreso. Como en sus mejores tiempos. Para terminar con la seguidilla de caídas rival de siempre. Para volver a dejar su huella en su torneo favorito, en el que es amo y señor.



Diez años lleva Federer sin vencer a Nadal en polvo de ladrillo. El último triunfo en esa superficie fue en la final de Madrid de 2009, que el español jugó tras más de 4 horas de semifinal contra Novak Djokovic.



Esta vez no hubo huecos para la hazaña. Nadal fue Nadal. Y ni siquiera lo pudo frenar un Federer que fue Federer.