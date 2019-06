Quedó firme la condena de 4 años de prisión a Milagro Sala

Viernes, 07 de junio de 2019

La condena a cuatro años de prisión a la dirigente Milagro Sala en el juicio por "lesiones graves" a otro referente social, en 2006, quedó firme luego de rechazarse un recurso de casación presentado por la defensa, informaron este jueves fuentes judiciales.





Ante la decisión, desde el Ministerio Público de la Acusación jujeño se evalúan presentaciones en torno de la prisión domiciliaria de Sala, ya que consideran que "ha variado su situación", según indicó ante la prensa el fiscal de la mencionada causa, Diego Cussel.



"En el día de hoy el Tribunal Criminal 1 sacó un decreto rechazando un recurso de casación que había interpuesto la defensa de Milagro Sala, por haber sido presentado extemporáneamente, por lo que la sentencia ha quedado firme", informó Cussel.



Explicó que el rechazo del Tribunal tiene que ver con el hecho de que "la defensa no ha apelado a la instancia recursiva en los plazos que tenía según el Código Procesal de la provincia", resolución que, de todas maneras, estimó, "seguramente recurrirán" aunque "ya no tiene vuelta atrás".



Por otro lado se refirió a la prisión domiciliaria de la dirigente y dijo que "puede variar" habiendo quedado firme la sentencia.





"Tanto en este caso como en el de Pibes Villeros -que investigó el desvío de fondos públicos y se condenó a Sala a 13 años de prisión- se está analizando desde el Ministerio Público Fiscal las presentaciones pertinentes, porque cuando se recomendó que la modalidad sea prisión domiciliaria, ella estaba con prisión preventiva, no tenía una condena", explicó.



"Al día de hoy ya tiene dos condenas; entendemos que ha variado la situación de esta persona", añadió aunque aclaró que "aún no están firmes del todo ningunas de las dos. En Pibes Villeros estamos en una instancia de Casación y en este caso, si bien el Tribunal sacó un decreto, todavía no está firme".



Finalmente, señaló que, inclusive, de quedar firmes las condenas para que exista un traslado tiene que "estar motivado por presentaciones de parte ya sea del ministerio Público de la Acusación, del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, si lo considerase, o del gobierno provincial o nacional".



A mediados del pasado mes de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Jujuy condenó por unanimidad a cuatro años de prisión a la dirigente Milagro Sala, al hallarla culpable del delito de "lesiones graves" contra otro referente social jujeño.



El hecho denunciado ocurrió en dependencias del Ministerio de Infraestructura provincial el 3 de julio de 2006 y el agredido fue Cristian César Arias, alias "Luca" (fallecido), quien recibió una golpiza de parte de la dirigente y otras personas, según confirmó la justicia