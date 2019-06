Lavagna lanzó su candidatura y Pichetto le salió a pegar duro

Jueves, 06 de junio de 2019

El economista oficializó que competirá por su espacio Consenso 19, lo que provocó la reacción del senador del PJ: Prácticamente ha desintegrado Alternativa Federal.





Entre reproches y desconfianzas, la “tercera vía” como opción unificada languidece. Con Sergio Massa en duda en el espacio y con Juan Schiaretti en el exterior, los otros dos fundadores de Alternativa Federal -Miguel Angel Pichetto y Juan Manuel Urtubey- habían reabierto esta semana el diálogo con el lavagnismo.



Pero la iniciativa tuvo corto alcance y este miércoles Pichetto salió a culpar públicamente a Roberto Lavagna, quien, en paralelo, se lanzó a presidente por Consenso 19, con el apoyo de la mesa sindical que comanda Luis Barrionuevo.





“Es una figura económica muy respetada, pero no tiene visión política y prácticamente ha desintegrado el espacio de Alternativa Federal, que hasta había logrado imponer su nombre”, lanzó Pichetto, enojado, durante el almuerzo del que participó en el Rotary Club.



Criticó la "rigidez" del ex ministro de Economía y consideró que debería haber tenido más generosidad para reconocer las “ambiciones legítimas” de los otros candidatos.



El jefe del bloque del PJ en el Senado también planteó que el coqueteo de Massa con el kirchnerismo no ayuda. “Está viendo qué camino tomar, lo cual le agrega incertidumbre a este espacio”, sentenció.



Más tarde, en la apertura de su local partidario-búnker en Cerrito y Paraguay, Roberto Lavagna coincidió en apuntar contra el líder del Frente Renovador, aunque sin nombrarlo: "Sin coherencia todo se transforma en acrobacias. Menos acróbatas y más responsables", lanzó y cosechó aplausos.



Pero las críticas compartidas a Massa no parecen suficientes para recomponer la relación entre Lavagna y Pichetto, quien hasta semanas atrás barajaba la posibilidad de ser el vice de Lavagna en la fórmula presidencial. Este miércoles, en el Rotary, el senador habló de “acompañar” a Manuel Urtubey, aunque en su entorno dicen que no bajó su candidatura presidencial.



Las negociaciones entre Alternativa Federal y el lavagnismo tuvieron un nuevo capítulo esta semana. El martes a la mañana, Urtubey y Pichetto se reunieron con Marco Lavagna y los socios progresistas del ex ministro, Margarita Stolbizer del GEN y el gobernador socialista Miguel Lifschitz.



Si bien a Pichetto le cayó mal de entrada que el ex ministro haya mandado a su hijo en lugar de ir él, la charla, aseguran, fue buena y la idea de una interna entre Lavagna y Urtubey se trató bajo la lógica de que si la tercera opción va dividida a las urnas, "gana la grieta".



Incluso, en un gesto de acercamiento a Alternativa Federal y para ejercer algo de presión sobre Lavagna, Stolbizer había salido este miércoles temprano a declarar que le parecía "factible" una PASO entre Lavagna y Urtubey.



Sin embargo, cuando los emisarios del economista hablaron con él sobre la posibilidad de unas internas, volvieron a recibir el rechazo rotundo del economista. "¿Por qué sumar cosas que no suman?", contestó Lavagna. El economista considera que sus diferencias con Alternativa Federal "no son disidencias menores". "Yo fui coherente desde el inicio al decir 'ni Macri ni Cristina' y no me saco fotos con ninguno de ellos", plantea en privado en una obvia referencia a los gobernadores de Salta y Córdoba.



Otra muestra de la tensión en el peronismo no K es que en el lavagnismo acusan a Alternativa Federal de querer que el ex ministro se baje de la pelea, lo que podría favorecer a la Casa Rosada ya que Lavagna "pesca votos en la pecera de Cambiemos".



"Completamente falso", responden en AF, "lo que queremos es que Lavagna compita de las PASO".



El economista fue el primero en decir que Massa se terminaría yendo con el kirchnerismo. En Alternativa Federal dicen que desde el jueves de la semana pasada no tienen contacto con el tigrense. "A Massa ya lo sentimos afuera", apuntan.



Lavagna, por su parte, dice que ya no quiere saber nada con el líder del Frente Renovador. Hasta hace meses eran aliados.



Con Urtubey, Schiaretti y Pichetto el economista también tiene reparos. Considera como "punto de quiebre" cuando los gobernadores firmaron con el Presidente algunos de los 10 puntos de acuerdo que promovía el Gobierno y que él considera "de ajuste".







"En un primer día de gobierno ya tendríamos diferencias sobre cómo avanzar", dice en la intimidad y asegura que no está dispuesto a "hacer cualquier cosa" para ganar.





Este miércoles, Stolbizer y Lifschitz no fueron a la inauguración del local de Lavagna, quien no los mencionó. Sin embargo, tanto desde el GEN como desde el socialismo aseguran que no lo abandonan.



Lifschitz encabezaba la Mesa Nacional del socialismo a la misma hora en Santa Fe, donde ratificaron el rumbo de buscar un acuerdo con Lavagna por afuera de la grieta. El sábado el GEN tiene su congreso partidario y también acompañaría al economista.