Alberto Fernández recibió el alta: "Estoy bien, me voy a trabajar" Jueves, 06 de junio de 2019 El precandidato de Unidad Ciudadana dejará el Sanatorio Otamendi. Puso en duda su participación en un debate electoral y coincidió con la eliminación de Ganancias



El precandidato presidencial de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, recibió el alta médica este jueves. Estuvo internado desde el lunes en el Sanatorio Otamendi por una inflamación pleural.





Minutos antes de abandonar el centro médico, dio detalles de cómo se inició su cuadro en una entrevista con Luis Novaresio en radio La Red: "Hay una suerte de telita que recorre el pulmón y cuando se inflama es muy doloroso, te genera un dolor que no tuve nunca en mi vida".



"Con ese problema, una tos seca que todavía tengo que probablemente fue generada por la irrritación de la pleura, decidieron medicarme y ponerme por vía intravenosa calmantes muy fuertes con morfina", detalló.



Fernández reveló que hace 10 años tuvo un cuadro de trombo en un pulmón y en un principio sospecharon que podría haberse repetido. Aquel antecedente, que suele denominarse infarto de pulmón, le dejó un cicatriz que probablemente ahora explique la irritación de la pleura. y la aparición de un pequeño coágulo.



A la par, el médico de Fernández le recomendó que se sometiera a una batería de estudios para despejar eventuales complicaciones e ingresar a la campaña electoral con la certeza de que su cuerpo está preparado para afrontar semejante desafío físico e intelectual.



Durante ese proceso, los médicos del Otamendi le revisaron arterias, venas, el sistema circulatorio y le hicieron análisis cardíacos, de orina y sangre.



Pese a la internación, Fernández se la ingenió para mantener reuniones políticas. Por ejemplo, ayer desayunó con Eduardo "Wado" de Pedro para organizar los próximos pasos de la campaña. Más tarde recibió al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien el próximo domingo irá por la reeleción en los comicios provinciales.



Al ser consultado por definiciones políticas, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner puso en duda su participación en un debate y coincidió con la visión de Roberto Lavagna sobre el Impuesto a las Ganancias: "Es imperdonable que se blanquearon 120 mil millones de dólares sobre los que no pesa ninguna carga y el trabajador pague ganancias; el que trabaja no debe pagar Ganancias".