La UIA advierte que no ve “un repunte” de la actividad como dice el Gobierno Jueves, 06 de junio de 2019 El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, advirtió que no se ve "un repunte" de la actividad como dice el Gobierno y aseguró que "la caída es generalizada". "El año pasado teníamos crecimiento en lo relacionado a la obra pública; un crecimiento pequeño en alimentos; y números negativos en el sector textil, de calzado o gráficos, por ejemplo. Ahora estamos preocupados porque la caída se generalizó, no hay sectores en positivo. Hay ajuste, caída de mercados y seguimos teniendo inflación, que era lo que se trataba de combatir", comenzó Acevedo.



Consultado sobre el presunto "repunte" en la actividad anunciado por el gobierno nacional, el dirigente dijo que "no se ve".



"Ojalá que se de, pero no lo estamos analizando. La única excepción se da en la parte metalmecánica, que tiene que ver con todo lo agrícola. Pero el problema es el contexto. Con tasas de interés del 70 por ciento es imposible pensar en que alguien va a crecer o invertir para crecer", explicó.



En diálogo con radio Futurock, Acevedo cuestionó la estrategia "monetarista" del Gobierno para bajar la inflación a través de "suba de tasas y restricción monetaria", ya que "no hay que olvidarse del tema de costos".



"El aumento de tarifas o los impuestos a las importaciones hace que todo vaya a costo. No se puede hacer de otra manera. Y el privado compite contra el Estado que está pagando al 70 por ciento...", sintetizó.



Para Acevedo, gran parte de los problemas del país para salir adelante tiene que ver con que la Argentina "sigue muy trabada en la coyuntura política".



"Necesitamos un acuerdo respecto de qué tipo de país queremos así los empresarios y sindicalistas nos podemos encausar sobre eso. Hace años que venimos como en un péndulo, yendo de un lado al otro. La sociedad no puede estar pensando que cada cuatro años vamos a pasar de hacer una cosa a todo lo contrario", opinó el industrial, al tiempo que pidió más "integración regional".



Siguió en la misma línea: "A ninguno de nuestros vecinos le pasa eso. No somos Australia ni nunca lo vamos a ser porque los contextos son distintos. Pero miremos a Chile, a Brasil o a Uruguay: pueden cambiar su Gobierno pero nunca el rumbo. Si no hay un acuerdo de cuatro o cinco ideas generales en la política, nunca vamos a lograr acuerdos sectoriales".



De cara a las elecciones, Acevedo dijo que "por supuesto" le gustaría reunirse y "charlar" con los candidatos presidenciales una vez que los nombres estén definidos: "Así vemos cuáles son sus posiciones. Supongo que cualquiera que venga, incluso si se queda este Gobierno, va a tener que tratar y solucionar estos problemas. No se va a poder crecer con esta tasa de interés. El 50 por ciento de la capacidad industrial está parada".