Internaron a Sergio Gendler

Jueves, 06 de junio de 2019

El periodista padece un cáncer intestinal y permanece en la clínica Fleming.





El periodista deportivo Sergio Gendler (52), quien padece cáncer de intestino, fue internado en las últimas horas en la Clínica Fleming y su pronóstico es reservado.



Según trascendió, el profesional, que actualmente se desempeña en Fox Sports, Radio Mitre y La 100, se encuentra sedado y entubado hasta que mejore el cuadro.



Gendler, quien es conocido por su labor durante más de dos décadas en Canal 13 y TN, ya había sido intervenido a raíz de esta situación hace seis meses.





Cabe destacar que en 2000, el periodista comenzó a sentir diversos malestares digestivos y fue diagnosticado con la enfermedad de Crohn, una afección intestinal inflamatoria crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo.







"Me llevó como cuatro años el diagnóstico. Cuando me hicieron la primera colonoscopia y vi la cara de los médicos dije '¿qué pasó? Muero mañana'. Tuve que ir a Internet a ver de qué se trataba. Una vez que encontré el tratamiento fue otra vida", recordó el propio Gendler en una nota para la fundación Más Vida, que ayuda a aquellos que padecen algún trastorno inflamatorio intestinal.



"Sé que si tengo que irme de viaje, tengo que preparar mi equipaje y mi medicación, es parte de mi vida", explicó, naturalizando la situación.



El periodista, quien participa de los ciclos radiales No está todo dicho y Sarasa, por FM 100, es padre de cuatro hijas: Bárbara (18) e Ivana (16), de su primer matrimonio, y Malena (7) y Agustina (5), fruto de su amor con Nancy Lezcano, su actual mujer.