"Soy la mujer del Gobernador, ahí al lado, a un costado" Martes, 04 de junio de 2019 La actriz no tuvo problemas a la hora de reconocer que debió dejar de lado su carrera para acompañar a su marido.





Desde el nacimiento de Belita, su primera hija junto a Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo se dedicó a ser mamá full time.



A diferencia de Carla Peterson, quien está en pareja con Martín Lousteau y trabaja como actriz, la morocha prefirió dedicarse a ser "primera dama" en la provincia de Salta, en la que su marido es gobernador.



"Cuando me largo a llorar porque no estoy trabajando en lo que me gusta pienso que estoy en mi casa y que desde acá puedo resolver un montón de cosas que pueden cambiarle la vida a alguien sin haberlo pedido", contó la actriz en el programa "Debo decir".



"Tengo una vida muy linda. Trabajo mucho por tener mi vida prolija, ordenada, para adaptarme a esa vida. Trabajo para que digan que llegó el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey... y su señora. Ahí, al lado, a un costado. Es parte de la adaptación que hoy ocupo otro lugar donde no soy la protagonista de la novela sino otro rol. Ese rol que ocupo hoy es en mi familia, son mi prioridad, mi hija, los hijos de él y nosotros dos", se sinceró.



Finalmente, sobre los que afirman que está con Urtubey sólo por el dinero, Macedo concluyó: "Mi única responsabilidad es aprender y tratar de crecer. Siempre mi opción es tratar de estar mejor. Capaz por culpa de otro me siento mal. Cuando alguien dice algo de mí sin conocerme me siento mal. Pero la responsabilidad de salir de ese lugar inmundo es mía. Para ocuparme de lo que realmente me importa, la responsabilidad es mía".