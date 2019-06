Investigarán si a Lavagna le ofrecieron US$ 8 millones para bajar su candidatura Martes, 04 de junio de 2019 Lo confirmó este martes el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello.



El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello confirmó este martes que investigará si empresarios cercanos al Gobierno le ofrecieron US$ 8 millones a Roberto Lavagna para que baje su precandidatura presidencial.



"El objetivo (de la investigación), más que descubrir una gran cuestión secreta, es garantizar, como siempre lo ha hecho la fiscalía, la transparencia del proceso electoral", explicó el fiscal.



La investigación surge a partir de una columna que el diario Perfil publicó el domingo. El texto, firmado por el CEO del grupo, Jorge Fontevecchia, habla de "ofrecimientos" que el líder de Consenso 19 estaría recibiendo para bajar su candidatura.





"Se rumorean ofertas de 8 millones de dólares de un grupo de empresarios para que Lavagna no sea candidato", indica el artículo, que plantea la hipótesis de que la candidatura del ex ministro de Economía le restaría votos a Mauricio Macri.



En ese contexto, Di Lello aseguró que le pareció "importante iniciar una investigación preliminar" para establecer "si el hecho existió y si tiene alguna relevancia de tipo legal, sea electoral o penal".





"Primero la leí (la columna en Perfil) y fue como que me pegó algo en el ojo, para transmitirlo de una manera no académica. Y repensándolo, me pareció que era un derrotero que podía convertirse en todo un cuestionamiento", explicó el fiscal en en una entrevista en Futurock.



Sobre la investigación, Di Lello indicó: "Por ahora, están mis colegas abogados de la fiscalía trabajando para recopilar la noticia"."El próximo paso será, seguramente, una serie de medidas que tendrán que ver con citar algunas personas, algunos periodistas y al propio Lavagna", concluyó.