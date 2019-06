“En Boca, hay gente acostumbrada al fracaso”

Martes, 04 de junio de 2019

Jorge Bermúdez salió con los tapones de punta contra los jugadores y Benedetto le contestó: “No hace falta matar a todo el mundo para recordar que sos ídolo”.



Boca volvió a perder una final y obviamente el día después sigue levantando mucha polvareda, entre el análisis del partido, las actuaciones individuales, el futuro del plantel y las declaraciones de los jugadores actuales y los que alguna vez pusieron al club en lo más alto, como Jorge “El Patrón” Bermúdez que salió con los tapones de punta a criticar.





“Si alguien dentro de Boca no siente vergüenza con la historia,con el sentimiento y con el hincha genuino del club debería dar un paso al costado. Un partido se gana o se pierde pero las finales con esa camiseta no, y allí en el club hay gente acostumbrada al fracaso”, disparó munición gruesa el ex defensor colombiano con su habitual sagacidad.





Uno de los que dio la cara en Boca tanto en Córdoba como ya en Buenos Aires fue Darío Benedetto increíblemente peleado con el arco. El Pipa hizo otra lectura y vio el vaso medio lleno en una noche triste: “Nos duele, a nadie le gusta perder una final. Entendemos que por ahí nos sigue faltando algo más de juego pero creo que se recuperó algo que por ahí no veníamos teniendo que era jugar a lo Boca”, destacó el delantero que tuvo innumerables situaciones pero no logró convertir.







A Benedetto también le preguntaron por los comentarios del Patrón Bermúdez y con respeto, no se guardó nada: “Puede decir lo que quiera, es un ídolo de Boca pero no hace falta salir a matar a todo el mundo para recordar que sos ídolo. Lo tuve como técnico y lo respeto mucho, puede decir lo que quiera pero después está en nosotros en recibir esas críticas y que nos afecten o no. De mi parte, las acepto y las respeto”.