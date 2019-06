Del Potro perdió y ya no hay argentinos en Roland Garros Martes, 04 de junio de 2019 El mejor argentino del circuito ATP cayó por 5-7, 3-6, 6-3 y 3-6 tras 3 horas y 12 minutos de partido en la instancia de octavos de final, la misma en que se despidieron sus compatriotas Londero y Mayer. Schwartzman y Pella accedieron a las semifinales en dobles.



El tandilense Juan Martín Del Potro cayó ante el ascendente ruso Karen Khachanov por 5-7, 3-6,6-3 y 3-6 y se despidió en los octavos de final del Abierto de tenis parisino de Roland Garros, segundo Grand Slam del año.

Del Potro, número 9 del ranking mundial de la ATP y octavo sembrado del torneo, llegaba al partido tras haber sufrido en las fases anteriores por problemas físicos, luego de la operación en su rodilla derecha. Ayer fue dominado por el juego contundente y potente de Khachanov, undécimo jugador del escalafón ecuménico y décimo preclasificado.

El ruso, de 23 años, quien a partir de la semana venidera ingresará al Top Ten del ranking, necesitó de 3 horas y 12 minutos para vencer a la “Torre” de Tandil.

Con dificultades desde el debut en el torneo contra el chileno Nicolás Jarry y en los partidos sucesivos, el argentino se encontró finalmente con un adversario al que no pudo superar, en un partido en el que “Delpo” no logró aprovechar las chances que podrían haberle abierto un horizonte diferente.

A pesar de lo irregular de su nivel, el argentino se mostró desde el comienzo repuesto del problema que había sufrido en su rodilla derecha en el partido de la segunda ronda ante el japonés Yoshihito Nishioka, cuando pudo ganar pero dejó sensaciones preocupantes, luego de un tropezón que lo obligó a recibir atención médica en la rodilla operada.

Ante este panorama, Del Potro consiguió por momentos dominar el juego y someter a Khachanov, quien se defendía de los embates del tandilense y aprovechó todas las ocasiones de que dispuso, en contraposición al desempeño de “Delpo”.

El tandilense generó chances en el primer set, pero no las pudo cristalizar, ya que cinco break points se le escaparon y, encima, cuando llegó el tramo decisivo el ruso no perdonó. Quebró el saque de Del Potro en su primera oportunidad y se llevó el parcial por 7-5.

La segunda manga se inició de la peor manera para Del Potro, ya que por las oportunidades perdidas en el primer set arrancó impreciso y, rápidamente, Khachanov consiguió quebrarle y, si bien después el argentino logró enderezar en algo el trámite, nunca pudo recuperarse.

Así, el ruso cerró el set en 6-3 y quedó a un paso de quedarse con el pasaje a los cuartos de final del certamen parisino.

De todos modos, Del Potro no se dio por vencido y en el tercer parcial, expuso su mejor tenis para abrirse una puerta a la ilusión. Quebró en el comienzo a Khachanov y no le importó que enseguida el ruso le devolviera el break.

Buscó hasta volver a hacer la diferencia y llevarse el tercer set por 6-3, para avisarle a su joven rival que iba a tener que dar lo máximo para eliminarlo.

Pero en el cuarto set mostró nuevamente la solidez y las variantes de golpes del joven ruso, quien no se achicó ante la presión de “Delpo” y quebró de entrada para volver a ponerle la pendiente en caída al tenista argentino.

En el sexto juego, Del Potro consiguió salir airoso de los embates del ruso y evitó un nuevo quiebre y mantuvo algo de esperanza. Pero el empuje no sirvió y Khachanov cerró con su saque cuando llegaba la noche en París y puso el 6-3 definitivo.

Del Potro había ganado los tres partidos previos ante Khachanov, ya que se impuso el año pasado en los torneos de Auckland, Melbourne y Beijing, en todos los casos en superficies de cemento y mucho más rápidas que la arcilla parisina.

Con la eliminación de Del Potro, el Grand Slam de Roland Garros se quedó sin argentinos en el cuadro individual, ya que previamente fueron marginados del certamen el cordobés Juan Ignacio Londero y el correntino Leonardo Mayer, quienes se despidieron en los octavos de final al caer ante el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, respectivamente.

En los cuartos de final, Khachanov se medirá ante el austríaco Dominic Thiem (4), quien superó con solvencia al francés Gael Monfils (14) por 6-4, 6-4 y 6-2.

En la rama de dobles, la Argentina aún cuenta con su representación ya que la pareja conformada por Diego Schwartzman y Guido Pella avanzó hasta las semifinales tras vencer ayer por doble 6-4 a la dupla integrada por el holandés Jean Julien Rojer y el rumano Horia Tecau.