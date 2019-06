Mayor le puso punto final al ciclo como técnico de Boca Unidos Martes, 04 de junio de 2019 La dirigencia dio a conocer que el DT les comunicó que no seguirá en el cargo en vistas a la próxima temporada. Ofertas de clubes de la Primera B Nacional y la no conformación de un plantel competitivo aparecen como posibles motivos de su alejamiento.



Después de un año y medio de vínculo, Carlos Mayor dejará de ser el director técnico del equipo profesional de Boca Unidos. Después de pasar el fin de semana en Buenos Aires, donde meditó su decisión, el entrenador comunicó lo decidido a los dirigentes, y hoy volverá a la ciudad para firmar detalles de la rescisión de su contrato.

Este medio intentó ayer sin éxito comunicarse con el técnico para conocer las razones de la decisión, las cuales estarían relacionadas inicialmente con dos motivos: las ofertas recibidas por clubes de la Primera B Nacional, y la no conformación de un plantel competitivo para afrontar con algunas posibilidades el próximo torneo Federal A.

Si bien en los últimos días el rumor de que Mayor no seguiría en el club fue tomando fuerza, no deja de llamar la atención su alejamiento. Es que la lista oficialista que se presentó en las elecciones de renovación de autoridades del 1 de mayo daba cuenta que la continuidad del técnico estaba prácticamente cerrada de palabra y sólo hacía falta juntarse para cerrar el vínculo.



La campaña

El director técnico se hizo cargo del plantel correntino cuando la permanencia en la Primera B Nacional dependía de un milagro, a falta de 12 partidos para concluir el campeonato de la temporada 2017/18, tras pobres campañas anteriores que hicieron desaparecer en un abrir y cerrar de ojos el buen colchón de puntos que tenía el equipo por desaciertos dirigenciales, en la elección de los entrenadores que lo antecedieron.

Si bien no pudo lograr el objetivo, Mayor estuvo muy cerca de alcanzar la hazaña, con una campaña que incluyó 5 partidos ganados, 4 empates y 3 derrotas, a tal punto que el descenso del equipo se consumó en la última fecha, cuando fue derrotado de local por Sarmiento de Junín.

Fue tan bueno lo que el técnico hizo en tan poco tiempo de trabajo que tanto del lado de la dirigencia como del propio entrenador decidieron estirar el vínculo e ir por la “revancha” en el Federal A, buscando una rápida vuelta a la segunda categoría del fútbol argentino.

A tal efecto se armó un plantel competitivo, con jugadores de experiencia y otros surgidos en el semillero del club que rápidamente dio qué hablar. El equipo se calzó rápido el traje de candidato, adjudicándose la primera fase de su grupo con un 75% de eficacia, siendo el equipo que más puntos logró en esta instancia.

Sin embargo, después del receso por las vacaciones, en la segunda parte del campeonato, Boca Unidos no pudo sostener ese buen rendimiento. En uno de los octogonales que definían los clasificados al Pentagonal Final por el primer ascenso, el equipo sólo ganó uno de los siete partidos disputados, igualando en dos, y cayendo en los cuatro restantes.

De ser la sensación de la primera parte del torneo, el equipo aurirrojo pasó a jugar la fase de Reválida, buscando llegar por el camino más largo al objetivo trazado. Con un plantel anímicamente caído, le tocó en suerte en el primer cruce eliminatorio Desamparados de San Juan, con el que empató tanto en Corrientes como de visitante, para caer finalmente en la definición con tiros desde el punto del penal.



El sucesor

Ahora Boca Unidos tendrá que buscar en el mercado un técnico que se haga cargo del plantel profesional para afrontar el partido con Racing por la Copa Argentina y la temporada 2019/20 del Federal A, que contará con 31 equipos y sólo dos ascensos a la B Nacional.