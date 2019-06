Aparecieron los audios donde Lázaro Báez da a entender que es testaferro de Kirchner Lunes, 03 de junio de 2019 El empresario preso había negado su existencia. Pero allí se escucha su voz: Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba, dice. Aludiría al ex presidente.



La situación del detenido Lázaro Báez y de la familia Kirchner quedó más complicada luego de que se difundieran las escuchas legales donde el empresario constructor da a entender que es el testaferro de Néstor Kirchner y asegura que todos los bienes y fortuna que acumuló son del que está “arriba” en una supuesta alusión al ex presidente fallecido el 27 de octubre de 2010.



“Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”, dice Báez en diálogo con una mujer en una de las escuchas difundidas por el programa Periodismo Para Todos que conduce Jorge Lanata.



Luego continúa: “Y cometí los errores que cometí y quizá por eso estoy donde estoy, para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores.”



Unos segundos antes de pronunciar esa frase, Báez también hace mención al ex funcionario K Juan Manuel Campillo, investigado en la causa de los Cuadernos y aceptado como arrepentido. "Hay que mirarlo mucho a Campillo, ese sí que es muy oscuro", dice Báez.



Las transcripciones de esos diálogos ya habían sido reveladas hace una semana por Clarín y el noticiero TN Central, pero escuchar a voz del empresario constructor que más se benefició con obra pública K le suma potencia al material.





Aunque en un principio se creía que Báez hablaba con su abogada Elizabeth Gazaro, lo cierto es que el diálogo se produjo con otra mujer con la que el empresario tendría una relación sentimental.



De hecho, tras la primera difusión del material, Gazaro negó haber mantenido ese contacto con el ex dueño de Austral Construcciones e intentó desacreditar las escuchas diciendo que eran falsas. Báez también lo intentó y negó de manera tajante la existencia de esa escucha: “Esa conversación que se filtró no existe”, había dicho en una entrevista que le dio al canal C5N. Pero lo cierto es que los audios de ayer lo contradicen y ratifican que el empresario constructor da a entender que era el prestanombre de la fortuna de Kirchner.





Según estimaciones judiciales, Báez administró una fortuna valuada en 900 millones de dólares entre propiedades, campos, fondos, autos y máquinas viales, entre otras. Hoy está siendo juzgado junto a Cristina Kirchner por la causa del direccionamiento de la obra pública vial. De hecho, esta escucha podría ser anexada al juicio en proceso.



El miércoles pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, que investigó el caso de la Ruta del Dinero K, le pidió al juez Sebastián Casanello que le solicite a su colega Claudio Bonadio la escucha de Báez para anexarla al expediente como prueba. Es que con ese material, creen en la Justicia, se podría vincular a la ex presidenta con la causa de la Ruta del Dinero K donde hasta ahora había quedado con una falta de mérito.



La Unidad de Información Financiera (UIF) también le solicitó a Casanello que pida la escucha para reorientar el expediente de la Ruta del Dinero K y apuntar a la ex presidenta.





La escucha de Báez es legal. Fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena que investigaba al narcotraficante Mario Segovia conocido como el “Rey de la Efederina”. En ese expediente Villena ordenó pinchar los teléfonos de Ezeiza -donde permanece detenido Segovia y varios presos K- y de allí surgieron las escuchas a Báez que ahora también las tiene Bonadio quien investiga una causa que se inició por una denuncia de Elisa Carrió.





La diputada había denunciado que el expediente contra el fiscal Carlos Stornelli por presunta extorsión contra el empresario Pedro Etchebest había sido orquestada por presos K como Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi en coordinación con el operador cristinista Eduardo Valdés



En una serie de escuchas que se difundieron, Valdes le advierte a Schiavi que está preso en Ezeiza sobre la Operación Puf Puf para complicar a Stornelli y tratar de tumbar la causa de los cuadernos de las coimas. “Va a haber novedades, quedate tranquilo. El operativo puf. Bonadio, Stornelli puf”, dice Valdés y agrega: “Stornelli se va a la concha de su madre con el otro”, en referencia a Bonadio.





Hay más escuchas que comprometen a los kirchneristas en un supuesto armado de la Operación Puf Puf. En un diálogo interceptado por la Justicia en la que aparece Baratta se escucha: “Te estoy diciendo que agarraron viaje, Ramos Padilla agarró viaje”. Es una referencia al expediente por presunta extorsión contra Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.