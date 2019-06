Otro aniversario en el que las mujeres gritan que no quieren ser asesinadas Lunes, 03 de junio de 2019 Otro 3 de junio en el que la sociedad sale a las calles a gritar ¡Ni una menos! ¡Basta de femicidios! El reclamo, desesperado, radical, dice literalmente que las mujeres no quieren morir asesinadas.

Al menos desde 2008, cuando la asociación civil La Casa del Encuentro comenzó a hacer estadísticas de femicidios, cada 30 horas una mujer es asesinada en Argentina. El promedio no baja desde entonces.





La mayoría de las muertas son mujeres de treinta y pico, madres de varios niños, que son asesinadas en sus propias casas, en general por sus parejas o sus ex. Pero también hay bebas, niñas, adolescentes, jóvenes, ancianas, travestis y mujeres trans asesinadas. Algunas están embarazadas, otras son violadas antes de morir.



El periodismo, desde hace años, da cuenta de los asesinatos. Pero el periodismo no puede limitarse a los femicidios, que son la consecuencia más extrema de todas las otras violencias que sufren a diario millones de mujeres. Esas otras tantas violencias naturalizadas y solapadas, como la psicológica, la laboral, la económica, la mediática, son las que hay que denunciar, desarmar, desterrar. Sólo así bajarán los femicidios.





Los femicidios no son homicidios así nomás. Son crímenes de odio. Se ve en las estadísticas: las mujeres son ahorcadas, degolladas, apuñaladas, descuartizadas, incendiadas. Se las tira en bolsas de basura, se las sumerge en acequias, se las esconde en pastizales, se las quema.



Los femicidios, las violaciones, los acosos, los golpes, no son problemas de inseguridad, no son cuestiones policiales, no son delitos cometidos por ladrones ni loquitos sueltos, son producto de la cultura machista y patriarcal. Son ejercicios de poder. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o sexual en algún momento de su vida.



En marzo se lanzó Spotlight. La Iniciativa prevé una inversión de 500 millones de euros. La Unión Europea es la principal contribuyente y el fondo lo administran las Naciones Unidas. Argentina –recibirá seis millones de dólares- fue el único país elegido de América del Sur. Las razones: la alta tasa de femicidios y la fuerza de los movimientos de la sociedad civil. NiUnaMenos nació en Argentina.



NiUnaMenos surgió cuatro años atrás, cuando se supo que Chiara Páez, de 14 años, embarazada, había sido asesinada por su novio, que la enterró en el patio de su casa de Rufino. Pero hubo muchas menos en estos cuatro años: 1.193, según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que sí Nos Ven. Un femicidio cada 30 horas, 133 mujeres asesinadas en lo que va del año, al menos 84 niñas y niños huérfanos. La Casa del Encuentro lleva contabilizadas más de 3.000 mujeres asesinadas en la última década, más de 3.000 niños y niñas que se quedaron sin sus madres.



Antes de los asesinatos, las otras violencias. La Corte Suprema tiene su Oficina de Violencia Doméstica desde 2008. El viernes presentó sus estadísticas del primer trimestre de 2019: las denuncias aumentaron un veinte por ciento con respecto al año pasado. La mayor cantidad de víctimas tiene entre 22 y 49 años. El 89 por ciento de los acusados son varones, el 72 por ciento eran sus parejas. Seis de cada diez mujeres denunciaron golpes físicos. Tres de cada diez, violencia psicológica extrema, que incluye amenazas de muerte.



El Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres del INDEC da cuenta de 260.156 casos en todo el país en los últimos cinco años. Significa un hecho de violencia cada diez minutos.





Cada tanto se escucha que publicar femicidios provoca una suerte de efecto dominó o contagio. Las especialistas han desestimado esta teoría. Publicar femicidios no hace que haya más femicidios. Al revés: la difusión ayuda a prevenir. Y en todo caso, no es la difusión lo que mata a las mujeres, sino la violencia machista. Informar invita a hablar. Informar es dar conocimiento. Saber es poder.



La prensa tiene un rol importante en la erradicación o reproducción de la violencia. No hay posibilidad de cambio social si no se denuncia la discriminación, la desigualdad, la inequidad. No hay posibilidad de cambio social si la información no tiene perspectiva de género.



Argentina tiene un abanico de leyes de avanzada: Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002), Ley Nacional de Educación Sexual Integral (2006), Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009), Ley de Matrimonio Igualitario (2010), Ley de Identidad de Género (2012), Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres poderes del Estado (2019). El periodismo también tiene el deber de informar si las leyes se cumplen.





Grupo Clarín, junto a ONU Mujeres y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), lanzó una campaña que a través de cifras y datos duros busca alertar y generar conciencia sobre la violencia de género. Durante todo el mes, los medios del Grupo van a difundir avisos en tele, radio y gráfica, y se van a publicar notas y columnas de opinión sobre las consecuencias de la violencia y la desigualdad.