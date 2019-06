Guido Pizarro ocupará el lugar del lesionado Exequiel Palacios

Lunes, 03 de junio de 2019

El volante de Tigres de México fue citado por Scaloni en lugar del juvenil de River que se lesionó en la final de la Recopa Sudamericana.





El mediocampista Guido Pizarro fue citado este lunes por la mañana por el DT de la Selección, Lionel Scaloni, para ocupar la vacante que se abrió por la lesión de Exequiel Palacios en la lista de 23 jugadores que disputará la Copa América de Brasil.



Pizarro, de 29 años, juega en Tigres de Monterrey, donde oficia como capitán y acaba de consagrarse campeón del Torneo Clausura 2019 de la liga azteca. Su convocatoria es sorpresiva porque el ex Lanús no estuvo en la lista de 40 preseleccionados por el cuerpo técnico.





El mediocampista tiene características diferentes a Palacios. Es que se trata de un volante con más marca y con menos dinámica que la joya del plantel que dirige Marcelo Gallardo. Puede jugar como 5 sin compañía y también puede correrse a la derecha. De este modo, Scaloni suma una variante táctica para una posición en la que sólo cuenta con Leandro Paredes y Guido Rodríguez.



Pizarro debutó en la Selección en marzo de 2017 con Edgardo Bauza como entrenador. Fue en el 2-0 contra Bolivia, por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.



Luego, ya con Jorge Sampaoli como DT, el ex Lanús y Sevilla jugó un par de partidos, pero finalmente no fue tenido en cuenta para la Copa del Mundo. En total jugó tres encuentros con la celeste y blanca.



Antes, Pizarro había estado muy cerca de jugar la Copa América de 2016, con Gerardo Martino como adiestrador. El Tata lo había elegido como alternativa para reemplazar a Lucas Biglia, que llegaba a la competencia con lo justo.



Sin embargo, el DT finalmente se inclinó por esperar al ex Argentinos e Independiente y Pizarro se quedó afuera.



En la última temporada, sumando el Apertura y el Clausura de México, Pizarro sumó 30 partidos, con un gol y dos asistencias. Su único grito fue en la semifinal contra Rayados de Monterrey. Tras esa jugada, el mediocampista sufrió una conmoción cerebral que lo obligó a pasar por el hospital.





Por fortuna, se recuperó a tiempo y pudo jugar y ganar la final contra León. Y ahora puede disfrutar de una convocatoria que no estaba en sus planes.



La Selección, que el viernes jugará contra Nicaragua en San Juan, volverá a entrenarse este lunes para iniciar la recta final de la preparación con vistas al debut del sábado 15 contra Colombia en Salvador de Bahía.