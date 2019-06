Tigre jugará la Copa Libertadores 2020 Lunes, 03 de junio de 2019 Después de tantas polémicas e idas y vueltas, el Matador se consagró campeón y no dejó dudas que merece jugar el máximo certamen continental. Todos los clasificados.



Mucho se habló en las semanas previas si Tigre podía o no jugar un torneo internacional después de haber descendido. Un reglamento le daba la derecha, otro le cerraba la puerta y así fueron pasando los días y la relación entre AFA y Superliga se hizo a cada minuto más tirante. Pero más allá de todo lo que se discutía en los escritorios, el Matador primero tenía que salir campeón, y para eso debía ganarle nada más y nada menos que a un poderoso acostumbrado a estas instancias como Boca.



Néstor Gorosito agarró a un equipo casi condenado al descenso y a fuerza de victorias y buen fútbol, hizo creer a todos que el milagro era posible. Llegó a la última fecha con chances, le ganó a River en el Monumental pero no le alcanzó. Por la tabla de posiciones de la Superliga, terminó en zona de clasificación a la Copa Sudamericana pero el reglamento no le permite jugarla.





Después llegó el invento de la Copa de la Superliga para completar un semestre que había quedado corto. Tigre siguió con ese gran nivel y este domingo en Córdoba le puso el broche de oro a una campaña para el recuerdo. Y como la frutilla del postre, además consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2020. Porque con el título se terminó la polémica y aseguró un lugar en el máximo certamen continental y se dará la paradoja de jugarla estando en la B Nacional.



Así queda la clasificación a la Copa Libertadores 2020



ARGENTINA 1: RACING



ARGENTINA 2: DEFENSA Y JUSTICIA



ARGENTINA 3: CAMPEÓN COPA ARGENTINA



ARGENTINA 4: TIGRE



ARGENTINA 5: BOCA



ARGENTINA 6: RIVER *ingresa en la instancia previa a la fase de grupos