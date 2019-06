La mala racha que Benedetto no logra cortar Lunes, 03 de junio de 2019 El delantero de Boca no estuvo fino en las oportunidades que tuvo frente a Tigre y el equipo de Alfaro lo sufrió. El Pipa sigue con el arco cerrado y estiró la mala racha.

Darío Benedetto querrá olvidar rápidamente las situaciones de gol que no pudo aprovechar en el partido que tuvo frente a Tigre, en la final que consagró campeón por primera vez en la historia al Matador.



Jugados 15 minutos del duelo decisivo por la Copa de la Superliga, Mauro Zárate habilitó con un buen pase profundo a Benedetto, el centrodelantero le ganó en velocidad a Néstor Moiraghi y sacó un derechazo que fue devuelto por un palo.



El complemento fue un monólogo de Boca, que dominó la pelota y el terreno, pero otra vez volvió a fallar en la definición, sobre todo desde los pies de Benedetto.



A los 19′, el Pipa esta vez acertó el arco con un potente derechazo desde la puerta del área, pero Marinelli voló sobre su derecha y evitó el gol.



En ese contexto de presión boquense, que Tigre pese a todo pudo aguantar bien plantado, llegó otra ocasión muy clara de Benedetto, pero el atacante mostró que seguía con la pólvora mojada.



Se jugaban 31 minutos, Tevez combinó con Pavón por derecha, hizo una pausa, lanzó un preciso centro al corazón del área y allí apareció Benedetto, con un cabezazo que impactó en el travesaño, mostrando que no era la noche del “9”.



De allí al final, el Matador de Victoria aguantó los embates xeneizes y esperó el pitazo final para festejar el primer título de su historia.