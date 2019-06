“Hay cero chances de ser vice de Mauricio Macri” Viernes, 31 de mayo de 2019 El gobernador de Salta además dijo que Massa no puede estar en Alternativa Federal y acordar con el kirchnerismo.





El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, rechazó hoy de manera tajante la posibilidad de ser precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri en una fórmula con Cambiemos. "Hay cero chances", lanzó el dirigente de Alternativa Federal.



"Yo no estoy buscando un cargo, yo quiero plantear una alternativa en Argentina, no coincido con el programa de gobierno de Macri, pero voy a ayudar hasta el último día", dijo en radio La Red.





Lo hizo luego de la amistosa foto que se difundió ayer de la visita del presidente a Salta, en la que se ve al jefe de Estado relajado junto a Urtubey, su esposa la actriz Isabel Macedo y la hija de ambos.



Urtubey es uno de los nombres que se dejan trascender desde el oficialismo como un potencial compañero de fórmula de Macri, junto al de Miguel Ángel Pichetto, jefe de los senadores del peronismo no kirchnerista.



"Macri está acá en Salta, ayer lo recibí y hoy voy a participar en un acto porque es lo que corresponde", aclaró el gobernador peronista.



Sin embargo, el mandatario negó cualquier tipo de posibilidad de compartir boleta con el líder de PRO. "Yo dije que tenemos que construir esta alternativa y yo voy a trabajar para ser candidato representando una opción diferente al kirchnerismo y al macrismo".



"El macrismo comparte el cartel del problema, porque el kirchnerismo es coprotagonista", explicó Urtubey, retomando las palabras que anoche dijo en un acto de campaña con su slogan "ni Macri, ni Cristina".



El gobernador salteño se refirió también a la zigzagueante posición en la que quedó Sergio Massa, otro de los aliados de Alternativa Federal, tras el congreso del Frente Renovador, que lo habilitó a negociar con el kirchnerismo y otros espacios la construcción de un gran frente opositor.





"Yo hablé con Massa anoche y ratificó su voluntad de competir en Alternativa Federal", contó y agregó que es incompatible formar parte del espacio del peronismo federal y al mismo tiempo ir de la mano de Cristina Kirchner. "Definitivamente son dos cosas diferentes. Es totalmente incompatible" ser de Alternativa Federal y acordar con el kirchnerismo, sostuvo.



Por último, se refirió a Roberto Lavagna. ¿Puede regresar a Alternativa Federal? "Lavagna para volver tendría que haber estado, él construyó un espacio propio, mi opinión es que sería buenísimo que pueda competir con nosotros, tengo enorme respeto pero él no tiene voluntad de hacerlo", expresó.