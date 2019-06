"El presidente va por la reelección y es el mejor candidato de Cambiemos" Viernes, 31 de mayo de 2019 Rogelio Frigerio ponderó a Mauricio Macri como el “mejor candidato de Cambiemos”. El ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación, Rogelio Frigerio, reconoció que aún no está definido el candidato a vicepresidente y ratificó que Mauricio Macri buscará renovar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre.



"El presidente va por la reelección y consideramos que es el mejor candidato que puede exponer Cambiemos", sostuvo uno de los funcionarios del ala "política" y dialoguista del gobierno nacional. En su opinión, sostener la figura del líder del PRO es clave para llevar adelante un "proceso inconcluso en el que se está a mitad de camino".

"Necesitamos con mayor esfuerzo estas reformas estructurales que estamos haciendo para dejar atrás los problemas de Argentina de toda la vida", señaló.



De esta manera, el ministro del Interior buscó despejar la controversia sobre si el jefe de Estado irá por un nuevo mandato presidencial, luego del operativo clamor del "círculo rojo" y otros aliados para que la gobernadora María Eugenia Vidal se postule para el cargo.



Cuando falta menos de un mes para que se termine el plazo para postular las boletas presidenciales, Frigerio admitió que el binomio aún no está definido y que antes del 22 de junio se presentará la fórmula que encabece Cambiemos.



"No es una prioridad porque estamos gobernando el país y es una cuestión muy compleja. Seguramente el presidente tendrá una definición en quién lo va a acompañar, pero hay que conversarlo con todos los socios de Cambiemos", señaló el ministro en diálogo con el programa "La Mirada Despierta", por radio Continental.





Acerca de una posible ampliación de Cambiemos a otros partidos políticos, Frigerio se mostró de acuerdo con esa chance al advertir que siempre fue una "preocupación" el extender la "base de sustentación política" de la alianza. "Es fundamental ser generosos y convocar a quienes compartan nuestros valores y visión de lo que quieren para la Argentina", resaltó.



Además, señaló que ese fue el pedido de la última convención partidaria de la Unión Cívica Radical (UCR). Aquel cónclave generó un fuerte ruido interno en Cambiemos por sus críticas a la marcha del gobierno y el reclamo de que el presidente compita en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con un adversario que presente el radicalismo.





"La convención del radicalismo, que fue contundente en el apoyo a Cambiemos, deja abierta la puerta a convocar a referentes políticos de otros espacios. Pero no depende solo de nosotros, del otro lado también tiene que haber voluntad de sumarse", concluyó Frigerio.