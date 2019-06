Horóscopo para hoy 31 de mayo del 2019 Viernes, 31 de mayo de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Jornada de continuo autodescubrimiento. Conocerás facetas de tu personalidad que nunca habías solado tener. Aprovéchalas.



Amor: La aceptación tiene mucha importancia en la pareja. Si ella nota que eres comprensivo mostrará más su personalidad.



Riqueza: Deberás hacer valer tus derechos si no quieres que se aprovechen de ti. Imponente como se debe por lo que mereces.



Bienestar: Muéstrate más abierto a las sugerencias que obtienes de tu entorno. Dale más cabida a las opiniones de los demás, aprenderás grandes cosas.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Jornada tranquila a nivel laboral. Aprovecharás el día de hoy para iniciar todo tipo de planes con tu pareja.



Amor: Que tus éxitos a nivel social y laboral no se conviertan en formas de competencia con tu pareja. Deja el orgullo fuera de ella.



Riqueza: No podrás evadir toda tu vida aquella decisión que ronda tu mente constantemente. Decídete y elige un curso de acción.



Bienestar: Las oportunidades que nos da la vida para ser felices son muchas, es sorprendente como nos arreglamos para dejarlas pasar debido a nuestros miedos.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Poco a poco te acostumbrarás a la idea de postergar ciertas actividades de ocio para darle cabida a nuevas responsabilidades.



Amor: Que tus extravagancias no terminen complicando la pareja innecesariamente. Dale el lugar a la tolerancia que merece.



Riqueza: Lograrás recobrar el ritmo a nivel laboral que creías haber perdido debido a inconvenientes personales. Aprovéchalo.



Bienestar: Nunca es tarde para invertir un poco de tiempo en la pareja, tratando de cambiar viejas y gastadas rutinas para renovar un poco el aire.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: La jornada se presentará claramente negativa en algunos aspectos. Mantente positivo a pesar de esto y saldrás adelante.



Amor: No dejes de lado todo el tiempo, sudor y lagrimas invertido en tu pareja solo por un par de discusiones. Medítalo.



Riqueza: Lograrás desempeñarte de manera confiada y eficiente durante el día de hoy en tus responsabilidades laborales.



Bienestar: El tiempo que dediques en organizar tus actividades no esta perdido, es una inversión. Con el desarrollo de los eventos verás que es lo mejor.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Hoy estás creativo y lleno de energía, una combinación ideal para dar brillo a tu espacio. Añade un toque de color a tu hogar.



Amor: Comienza un período de encuentros y reconciliaciones. La esperanza de acercarse al amor es cada vez más fuerte.



Riqueza: Aférrate a un positivismo exagerado y sé práctico, es la mejor manera para enfrentar situaciones críticas en lo económico.



Bienestar: No te apures por la mañana. Guarda tu energía para la tarde, cuando las actividades sociales tienen prioridad. Deja atrás un mal hábito.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Etapa tensa, con desaciertos ajenos que te tendrán a mal traer. Ve lento, sin agredir. Sorpresa grata que te habilita a actuar.



Amor: Aquellos que no tengan a quién rendirle cuentas estarán menos presionados, pero también algo deprimidos. Clima de indiferencia.



Riqueza: La tensión sube por discrepancias de intereses económicos. No te involucres en las disputas de los otros, no te hará bien.



Bienestar: Las actividades físicas aumentarán tu autoestima. Intenta pasar algún tiempo con alguien que te haga sentir importante. Expresa tus sentimientos.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Día perfilado a ser complicado. Enfrentarás problemas en lo laboral y al llegar a casa te aguardan sorpresas no muy agradables.



Amor: No permitas que los comentarios descuidados de tu pareja te afecten. Hazle saber tu incomodidad de la mejor manera posible.



Riqueza: A pesar de el aluvión de distracciones con el que deberás enfrentarte hoy, lograrás cumplir con tu trabajo plenamente.



Bienestar: Los arrepentimientos tardíos son en vano. No malgastes energías en pensar como sería todo si las cosas fueran diferentes. Vive tu presente.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No deberás desestimar a personas solo por no conocerlas. Hoy aprenderás que no eres el ejemplo de la perfección.



Amor: La convivencia representa un reto para cualquier pareja. Es importante tomarlo como tal y dar lo mejor para que funcione.



Riqueza: Día de constantes interrupciones y molestias. Te será imposible lograr concentrarte debidamente en tu trabajo.



Bienestar: Sólo porque tú no pienses en tus problemas no significa que hayan desaparecido. Tenderán a agravarse más si no les das la importancia que merecen.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Estás en gran armonía con todo tu entorno. Tienes encanto, sensibilidad, discreción, buen humor, más atractivos imposible.



Amor: Podrías estar totalmente dedicado a tomar una decisión importante en relación a tu vida. Noche especial para el amor.



Riqueza: Superarás la inestabilidad, la competencia y la escasez de efectivo. Ideal para viajar y comerciar, incluso Internet mediante.



Bienestar: Tómate el tiempo necesario para realizarte chequeos médicos, visitas al dentista, programar un régimen de comidas y hacer ejercicios.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Condiciones que aportan popularidad y expresividad. Excelente para quienes tratan con el público, haciendo que se sienta cómodo.



Amor: Debido a la falta de confianza, puedes perder una relación. Trata de saber dónde estás y pídele claridad a la otra persona.



Riqueza: Parece que te ronda el dinero. Puedes recibir una pequeña herencia o te van a pagar algo, pero cuidado con los excesos.



Bienestar: Te favorecerá buscar un compañero para hacer alguna actividad deportiva o salir a caminar o correr. Te será más fácil ir acompañado.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Te verás invadido por la mala suerte, esto pondrá en vilo tu confianza en ti mismo y te hará bajar los brazos. Continua, no cejes.



Amor: Jornada de planteos y replanteos constantes con tu pareja. Mantén la calma, evita caer en pleitos y discusiones.



Riqueza: Deberás dedicarte full time en la jornada de hoy a ciertas actividades laborales o experimentarás retrasos insalvables.



Bienestar: No le temas al sacrificio para obtener aquellas cosas que siempre soñaste. Solo lograrás tus metas si estas dispuesto a dar todo por ellas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: No podrás satisfacer a todos al mismo tiempo. Deberás elegir entre una atención con tu pareja o la total dedicación al trabajo.



Amor: No todos los días pueden ser memorables. Deberás acostumbrarte a ciertas rutinas si pretendes una convivencia exitosa.



Riqueza: No dejes factores librados al azar en proyectos de gran importancia, no sabes cuando la fortuna jugará en contra.



Bienestar: Los caminos que decidimos transitar son, al final, los que determinan nuestro lugar de destino. Solo nosotros somos los artífices del destino.