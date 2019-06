“La historia de River es demasiado grande como para que uno se ponga por encima”

Viernes, 31 de mayo de 2019

El Muñeco llegó a 10 títulos y se convirtió en el DT más ganador del club. Sobre su continuidad, avisó: “A fin de año voy a reflexionar”.







Marcelo Gallardo no pudo ocultar su emoción. Con la obtención de la Recopa Sudamericana ante Athletico Paranaense, el técnico de River consiguió el décimo título en el club y se convirtió en el más ganador. "LA historia de River es demasiado grande como para que uno se ponga encima", tiró el Muñeco, quien se refirió también a su futuro: "A fin de año voy a reflexionar".





"Se me vienen un montón de cosas por la cabeza. Había mucha expectativa, mucha ilusión. Parece mentira pero en cinco años pasaron muchas cosas y cuando uno se pone a pensar un poquito y mira hacia atrás en estos momentos te acordás de la gente que uno quiere", fueron las primeras palabras del Muñeco sobre el césped del Monumental y con la medalla colgada.



Con los ojos vidriosos de la emoción, agregó: "Pienso en toda esta gente que creyó. Es lindo compartir estos momentos con gente que uno quiere, que labura conmigo y que son leales a los jugadores que me representan de una manera increíble. Hacen que esta gente y yo me identifique".



"La historia de River es demasiado grande como para que uno se ponga por encima. Yo creo que llegué en el momento justo, me identifiqué rápidamente con un grupo de gente que trabaja conmigo y con los jugadores. Empezamos a transitar este camino lleno de ilusiones y pasamos cinco años increíbles. No sé si voy a volver a vivir una situación similar en mi carrera. Esto es muy fuerte", sentenció Gallardo.





Por último, habló sobre su continuidad: "Siempre hay momentos para reflexionar, lo suelo hacer en cada final de año. Ahora iremos a descansar un poquito, recargar pilas y volver para otra ilusión que será la Copa Libertadores de este año. Y después veremos a final de año qué es lo que pasa pero ahora quiero disfrutar esto".



Más tarde, en conferencia de prensa, Napoleón volvió a referirse a su futuro: "Hace rato me están preguntando 'y ahora qué'. El final de año para mi va a ser un punto clave. Sinceramente siento que más no puedo pedir. A fin de año evaluaremos dónde estamos parados".







Los 10 títulos como DT de River

Gallardo asumió en junio de 2014 y al final de ese año logró su primer título: la Copa Sudamericana. En total, fueron siete internacionales: tres Recopa, dos Libertadores, una Suruga Bank. En el ámbito local, logró dos Copa Argentina y una Supercopa Argentina. La única cuota pendiente del Muñeco es el torneo de Primera División.