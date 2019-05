La joya que se iría y el ídolo que puede volver Jueves, 30 de mayo de 2019 Todavía no terminó la temporada pero Gallardo y los dirigentes del Millonario ya empiezan a planificar el plantel para defender el título de campeón de América.

Este jueves terminará la temporada para River con la final de la Recopa Sudamericana ante Athletico Paranaense y luego habrá tiempo para el descanso y la planificación de cara a las instancias finales de la Copa Libertadores y una nueva Superliga, la cuenta pendiente del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo.



Más allá de que todavía no hubo ofertas formales por ningún jugador, se sabe que el fútbol argentino es exportador y los clubes necesitan vender para acomodar sus números. En ese contexto, habrá que estar atentos a lo que suceda con Exequiel Palacios en la Copa América con la vidriera que implica ponerse la camiseta de la Selección Argentina. El mediocampista fue muy codiciado desde Europa en el último mercado de pases antes de sufrir una lesión que lo marginó de las canchas por tiempo prolongado.



Sin embargo, el que también podría hacer las valijas para jugar en el Viejo Continente es Santiago Sosa. El chico que está disputando el Mundial Sub 20 de Polonia es pretendido por el Everton de Inglaterra y la cifra que se baraja para su transferencia ronda los 15 millones de dólares. Según trascendió, su representante viajaría la semana próxima y podría volver con novedades. Para los dirigentes, sería una lástima desprenderse de un juvenil del club con tanto futuro y pocos partidos en Primera pero a su vez, el club necesita un ingreso importante de dinero.



A su vez, en el rubro refuerzos en las últimas horas trascendió que River hará un intento por repatriar a Radamel Falcao García, hoy en un Mónaco que lejos de ser protagonista como hace un par de temporadas, peleó por la permanencia hasta el final de la Ligue 1 de Francia.



Al Tigre le queda un año más de contrato en el Mónaco y obviamente debería resignar mucho dinero si quiere jugar en Argentina, pero justamente su entusiasmo es la clave que podría destrabar la operación. El delantero de 33 años, que jugará la Copa América de Brasil, se fue hace ya una década de River y no ve con malos ojos volver al club que le dio la oportunidad de debutar en Primera, y mucho más teniendo en cuenta la actualidad deportiva del Millonario. Según publicó Doble Amarilla, ya hubo un primer acercamiento a través de Jorge Brito que viajó a Europa para tantear las intenciones del delantero. Esta historia continuará pero sin lugar a dudas que sería un refuerzo de lujo para intentar defender el título de campeón de América.