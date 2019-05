Dolor en el Ascenso por el suicidio de un jugador

Jueves, 30 de mayo de 2019

El joven surgido en Talleres de Remedios de Escalada tomó una drástica decisión en medio de problemas familiares que lo aquejaban. Tenía otro trabajo además del fútbol.



Leandro Cogrossi tenía 30 años. Surgió en Talleres de Remedios de Escalada y se recuerda mucho su paso por Nueva Chicago entre 2009 y 2011. Este miércoles tomó una drástica decisión: según trascendió, se quitó la vida para no seguir sufriendo por problemas personales que lo aquejaban.



El futbolista que también vistió las camisetas de Comunicaciones, Liniers y Sacachispas, se habría ahorcado, aunque todavía no se conocen datos oficiales al respecto.



Pero no fue su única profesión, ya que debió complementarla con otras actividades para tener mejores ingresos económicos. En el último tiempo se desempeñó como chofer de colectivos.



En la noche del martes, Cogrossi publicó dos historias en Instagram que, una vez ocurrida la tragedia, son vistas como mensajes encubiertos sobre lo que más tarde sucedería.



Una de las publicaciones fue una foto suya junto a Diego Maradona, a la que le colocó una botella de wisky delante y el mensaje “Hoy sí, eh, lo vemooo”. La segunda fue con el emoji que pide hacer silencio, repetido varias veces.



Conocida la noticia, los medios partidarios de los clubes por donde pasó y las cuentas que siguen el fútbol de Ascenso le dedicaron mensajes de despedida.