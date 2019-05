Santo Biasatti se casó en secreto con Carolina Fal Miércoles, 29 de mayo de 2019 Tras 14 años de relación, el periodista y la ex actriz dieron el sí por civil. Los detalles.



Santo Biasatti venía pasando días muy complicados luego de que circulara la información de una fuerte pelea del periodista con los productores del programa que conduce en Crónica TV. Pero tras varios rumores que hablaban de la posibilidad de que el conductor presentase su renuncia, finalmente el lunes 27 regresó a Santo Día.





Pero este martes 28, y tras 14 años de amor, Santo sorprendió con otra decisión: se casó por civil con Carolina Fal. "Primicia!! Santo Biasatti y Carolina Fal se casaron hoy por civil, después de muchos años de relación y dos hijas en común. Felicidades!!!", anunció el periodista de espectáculos de El Trece y TN Javier Fabracci. "Fue en el registro civil de la calle Uruguay en una ceremonia muy íntima", agregó en su cuenta de Twitter.



Biasatti y Fal son pareja desde 2005, y nunca les pesó la diferencia de edad que hay entre ambos (se llevan 28 años). Son padres de Lucía y Sofía, y cuidan al extremo su intimidad para preservarse de los escándalos y mantener a resguardo su vida privada. Es más, Carolina se alejó de la actuación en 2007 y comenzó a estudiar medicina. Finalmente, en 2014 se recibió en la Universidad Austral, y ejerce su nueva profesión en el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz.





De esta manera, la feliz noticia de la boda deja de lado los sinsabores vividos por Santo los últimos días. Vale recordar que el conflicto con sus productores se desató el miércoles pasado cuando Biasatti pidió un móvil para cubrir la persecución y muerte de los adolescentes en San Miguel del Monte, y no se le dieron porque según la producción, hay que consultarlo previamente.





La negativa hizo enfurecer al periodista, quien está cansado de pedir autorización hasta para ver qué tema pueden tratar o no. Pero lo que hizo explotar al histórico conductor fue que cuando terminó su programa, el ciclo que le seguía arrancó con la cobertura desde San Miguel del Monte.



¿Se permitirá Biasatti un desliz para decir algo de su nueva vida de casado? Casi imposible.