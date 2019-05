La Superliga le pidió a la AFA que no interfiera en sus decisiones Miércoles, 29 de mayo de 2019 La entidad que maneja la Primera División defiende su “competencia y autonomía” y se le plantó al organismo presidido por Chiqui Tapia por la clasificación de los equipos para los torneos continentales. Se viene un duro enfrentamiento.





El Comité Ejecutivo de la Superliga le envió en la noche del martes una dura carta a la AFA en la que defienden su "competencia y autonomía" para definir con sus torneos a los clasificados a las diferentes competencias internacionales, a propósito del debate que generó la probable participación de Tigre en la Copa Libertadores 2020.



La semana pasada, la AFA había difundido una carta en la que explicaba que el conjunto de Victoria, que pese a haber perdido la categoría este fin de semana jugará la final de la Copa Superliga, estaría habilitado a disputar certámenes continental por "mérito deportivo".



Eso implica, según la recomendación del ente comandado por Claudio Tapia, que el Matador ya está clasificado por la Copa Sudamericana 2020 por haber sido 9° en el último torneo. Pero también marca que obtuvo su plaza para la Copa Libertadores -lo que anularía el ingreso a la otra competencia- por ser finalista de la Copa Superliga, ya que Boca, el otro contendiente, ya logró su pasaje por el torneo local.



La determinación no sólo generó confusión, sino que puso en evidencia la tensión entre la AFA y la Superliga. Y desembocó en el cónclave que se llevó en el hotel Savoy, propiedad del presidente de Racing Club, Víctor Blanco.



El encuentro contó con asistencia perfecta y la participación del presidente de River, Rodolfo D'Onofrio ​y de su par de Boca, Daniel Angelici, que no forma parte del Comité Ejecutivo de la Superliga.



Resolución del Comité Ejecutivo de la Superliga by Clarin.com on Scribd





El encuentro estuvo presidido por Mariano Elizondo y otro de los debates fuertes tuvo que ver con los promedios, otro tema espinoso que habría entrado en stand by. El jueves pasado, en otra reunión informal convocada por Angelici en el mismo escenario para tratar en principio cambios al reglamento de licencias y las sanciones a San Lorenzo y Huracán, surgió con fuerza ese tema.



En aquel momento un grupo de dirigentes planteó su eliminación y varios se embarcaron en el asunto, algo que parecía tener unanimidad de criterios pero con el paso de los días se fue diluyendo.



Por eso la reunión de este martes era el primer cara a cara de los dirigentes después de ese día, y esta vez existieron diversas exposiciones, algunas a favor de cambiar el sistema de descensos y otras en contra.



"Ningún cambio puede ser de un momento para otro ni se pueden cambiar reglamentos para atrás", dijo D'Onofrio al salir del hotel. Para modificar el sistema que define los descensos desde principios de la década del 80 se necesita la mitad más uno de los votos de los integrantes de la Asamblea de la Superliga.





En medio del debate, llegó a darse una propuesta que en algún momento fue bien vista por AFA, pero luego fue desestimada, en la que argumentando la actualidad compleja del país, un dirigente propuso eliminar los descensos de la próxima temporada o bajarlos a dos, la mitad de los que se concretaron esta temporada.



Otro de los temas en torno de los que giró el encuentro fue la modificación que hizo el Gobierno del decreto 1212. Los clubes quieren enviarle al Gobierno un pedido para que se postergue la implementación del cambio que le quita un beneficio impositivo clave a muchas instituciones.



Pero en lo que sí hubo acuerdo, ante la seria mirada del presidente boquense, fue en enviarle a la AFA una carta en la que se "ratifica la competencia exclusiva de la Superliga en la determinación de criterios de clasificación a las Copas Internacionales, conforme a lo acordado en el convenio de colaboración firmado por ambos organismos".