Horóscopo para hoy 29 de mayo del 2019 Miércoles, 29 de mayo de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

La Luna en Aries, favorable con el Sol y desfavorable con Marte, alienta su vitalidad, pero le hará acusar problemas familiares.



Tauro

A pesar de cierto apoyo, no son aconsejables algunas decisiones para abordar dificultades, pues podrían ser contraproducentes.



Géminis

Tenderá a acusar más hoy problemas que vienen de hace tiempo y que son difíciles de resolver. Procure ratos de distracción.



Cáncer

Marte en Cáncer, desfavorable con la Luna, aconseja prudencia en sus actitudes, ya que pueden dar lugar a tensiones profesionales.



Leo

Aunque su buena posición actual en el campo profesional alienta que cultive relaciones, atención a algunos problemas recientes.



Virgo

Facilidades para tratos de tipo económico. De todos modos, estar atento a los gastos generados por un proyecto emprendedor.



Libra

Es un periodo propicio a iniciativas profesionales emprendedoras. Sin embargo, podrían no responderle ahora algunas personas.



Escorpio

Aunque tiene estos días apoyo, no es momento oportuno para tomar decisiones emprendedoras que puedan afectar a su labor habitual.



Sagitario

Un asunto beneficioso para los hijos podría llegar a frustrarse o verse perjudicado en estos momentos debido a razones económicas.



Capricornio

No cuente demasiado con la pareja para un asunto familiar o del hogar. Por fortuna, disfrutará de la ayuda de un ser querido.



Acuario

Evite esta mañana conversaciones importantes en el ámbito laboral. En cambio, entendimiento con los suyos en un asunto familiar.



Piscis

Atención a los gastos generados por una actividad beneficiosa para los hijos. Ahora bien, se dará buen entendimiento con ellos.