El Sub 20 venció a Portugal y está en octavos de final Martes, 28 de mayo de 2019 Con goles de Adolfo Gaich y Nehuén Pérez, el equipo de Fernando Batista venció 2 a 0 a los lusos y avanzó a la siguiente instancia. El viernes enfrenta a Corea del Sur.

Argentina, hexacampeona del mundo en categoría Sub 20, derrotó a Portugal 2 a 0 por la segunda fecha del Grupo F.



Así, selló así su billete a octavos de final del Mundial de Polonia, en el que se confirma como una de las favoritas.



La ‘Albiceleste’, que logró los goles por medio del delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich (33) y del defensor del Atlético de Madrid Nehuén Pérez (84 tras revisión del VAR), pasó momentos de apuro ante la vigente campeona de Europa Sub 20, pero finalmente se llevó los tres puntos que le dejan como líder de la llave con 6 puntos y la clasificación a octavos asegurada.



El equipo de Fernando Batista, que venía de golear a Sudáfrica, vuelve a jugar el viernes. Será ante Corea del Sur.