Laprovittola fue elegido MVP y una sorpresa lo emocionó Martes, 28 de mayo de 2019 El argentino ganó el premio al jugador más valioso de la temporada en España y cuando le entregaron el trofeo no pudo contener las lágrimas. También lo saludó Ginóbili.

Nicolás Laprovittola fue al entrenamiento del Joventut de Badalona como un día más pero varias sorpresas lo esperaban. Primero se enteró que fue elegido el MVP de la temporada de la Liga de España, motivo más que suficiente para sentirse orgulloso. Pero, como si fuera poco, mientras daba una entrevista aparecieron sus padres para entregarle el premio provocándole una emoción que lo desbordó hasta las lágrimas.







El oriundo de Morón ya había quedado en el quinteto ideal de la Liga Endesa junto a su compatriota y compañero en la Selección Nacional Facundo Campazzo. Además, terminó la temporada como el máximo anotador con un total de 585 puntos, con un promedio de 17,2 por partido. Pero el galardón de este lunes no se lo esperaba y mucho menos lo podía creer cuando aparecieron Margarita Stolbizer y su padre Juan Carlos para darle el trofeo.







Luego de un paso por la NBA en San Antonio Spurs, un paso previo por España para jugar en el Baskonia, su mudanza a Rusia para vestir la camiseta del Zenit, Laprovittola parece haber encontrado su lugar en el mundo en Badalona y eso se vio reflejado en su juego. Entrenadores, jugadores, el público y la prensa participaron de la votación que lo catapultó como el jugador más valioso de la temporada.







Además de la sorpresa de su familia, recibió saludos de todas partes, como por ejemplo de Manu Ginóbili, ex compañero en la Selección y en los Spurs y sin dudas un referente en el mundo del básquet. Un motivo más de emoción. Un motivo más de orgullo.