Boca pierde a dos jugadores clave para la final contra Tigre

Lunes, 27 de mayo de 2019

El Xeneize y el Matador se enfrentarán el domingo 2 de junio en Córdoba.





Boca ganó una serie durísima ante Argentinos Juniors y es finalista de la Copa de la Superliga. El domingo 2 de junio, se medirá frente a Tigre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, para definir al mejor equipo de este certamen. Pero no todas son buenas noticias para el Xeneize.





Gustavo Alfaro deberá trabajar mucho en la semana y no solo para corregir los errores que se vieron en el duelo ante el Bicho: para la gran final, no podrá contar con dos jugadores fundamentales en la mitad de la cancha.



Iván Marcone vio la tarjeta roja por un planchazo que metió en la mitad de la cancha, cuando se jugaban 30 minutos del segundo tiempo. Por su parte, Nahitan Nández llegó a la quinta amarilla y también deberá ver el partido desde la platea.





"Siempre es lindo jugar finales, pero confío plenamente en mis compañeros y estaré apoyando desde donde me toque", señaló el mediocampista uruguayo luego del partido en declaraciones con la transmisión oficial.



Una de las fijas para sumarse al 11 inicial es el colombiano Jorman Campuzano, mientras que el otro se definirá en las próximas prácticas ya que el reemplazante natural sería Agustín Almendra, quien se encuentra con la Selección argentina disputando el Mundial Sub 20 en Polonia.